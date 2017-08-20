Çin'de 6 Buldozerin Bulunduğu En Çılgın Sokak Dövüşü!

Çin'den gelen video, buldozer sürücülerini kızdırmamamız gerektiğini gözler önüne seriyor. Çılgın buldozerler, yolun ortasında birbirlerine kızdılar ve filmleri aratmayan anlar yaşandı.

Çin'in kuzeyindeki bölgede birden çok buldozerin bulunduğu "sokak dövüşü" görenleri şaşkına çevirmeye yetti. Çünkü sürücüler birbirlerine epey kızmıştı ve sinirlerini halka açık bir yolda, birbirlerine saldırarak atmaya çalıştılar. Sokakta adeta buldozerlerin ezici bir üstünlüğü vardı ve çevresindeki araçlar hemen kaçmayı başardı. Nihayetinde kendi aralarındaki bir dövüş oldukça tehlikeliyken, diğer insanlara zarar gelmesi kaçınılmazdı.

Aslında dövüşler bir nevi geyik dövüşünü andırıyor. Birbirlerine sürekli olarak saldırmaya devam ettiler. Hatta bir tanesi devrilmeyi bile başardı, olası bir tehlike durumuna karşılık olarak da aracından çıkmayı ihmal etmedi. Sadece bir tane olmamaları ise tehlikenin tam anlamıyla nereden geleceğini anlamamız konusunda pek yardımcı olmadı çünkü devrilen buldozerin gelen arkadaşları, deviren buldozere saldırdı.

Yapılan açıklamanın ardından dövüşen buldozerlerin iki rakip şirkete ait olduğu anlaşıldı. Ayrıca ilginçtir ki yaralanan kimse olmamış. Devrilen buldozerin içinden çıkan Spartacus hayranı savaşçı abimiz de devam edebilmek ve adeta dövüşten diskalifiye olmamak için diğer buldozere biniyor.

Üstelik herhangi bir sürücünün de gözaltına alınmadığını ya da tutuklanmadığını belirtelim. İş makineleriyle insanların birbirlerine ve çevreye zarar vermelerinde pek bir zarar görülmemiş olmalı ki herkes sorunsuz bir şekilde evlerine ayrılmış. Videonun son kısmında gözüken polisler de muhtemelen bu şöleni kaçırmak istememişler ve yerlerini kapmışlar.