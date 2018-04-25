Çin polis teşkilatı, Tianjin kentinde 600 adet bitcoin üretim bilgisayarı ve 8 adet yüksek güçlü pervaneye el koyduklarını açıkladı.

Bu yılın başlarında kripto para üretimi sırasında gerçekleşen aşırı elektrik tüketimini sınırlandıran Çin hükümetinin kararı sonrası, birçok bitcoin üreticisi yurt dışında faaliyet göstermeye başlamıştı. Ancak bazı üreticiler yeraltına çekilmiş ve gizlice çalışmalarını sürdürmeye çabalıyordu. Bunun yanı sıra Çin hükümeti, sektörden yavaş ancak "istikrarlı" bir şekilde çıkılması gerektiğini deklare etmişti.

Xinhua haber ajansından bugün geçilen bir habere göre, Tianjin kentinde polis, 600 bitcoin madencilik bilgisayarları ve sekiz yüksek güçlü pervaneyi ele geçirdiklerini söyledi. Çin polis teşkilatının söz konusu operasyonu yerel elektrik şirketinden gelen birgiler doğrultusunda gerçekleştirdiği bildirildi. Buna göre emniyet güçlerinin operasyon yaptığı yerde öncekine göre elektrik üretiminde %28 daha büyük bir tüketim gerçekleştirdi. Polis bunun son yılların en büyük enerji hırsızlığı olduğunu belirtti.

Çin hükümeti tarafından kripto para üretiminin sınırlandırılmasından önce ülke, donanım üreticilerinin çokluğu ve elektriğin ucuzluğu sebebiyle kripto madenciler için oldukça önemli bir sığınaktı. Ancak hükümet, aşırı elektrik tüketimi nedeniyle kripto para madencilik operasyonlarından kurtulmaya çalışıyor ve bu yönde radikal adımlar atıyor.