Çin polisi, yüz tanıma özellikli kameralarla donatılmış akıllı gözlükleri kullanarak tren istasyonlarında gezinen kaçakçıları tespit etmeye başladı.

Gözetim için kameraların en etkili ve en çok kullanıldığı ülke hiç şüphesiz Çin. Teknolojik alandaki hızlı gelişimini 'güvenlik' bağlamında da sürdüren Asya ülkesi, şimdi de kaçakçıları engellemek için yeni bir sistem geliştirdi. Çinli polislere dağıtılan ve içerisinde yüz tanıma özelliği bulunan bazı gözlükler tren istasyonları gibi kalabalık alanlarda kullanılmaya başlandı. Her ne kadar yapılan açıklamalarda gözlüklerin sahte kimlik kullananlara ya da kaçakçılara yönelik olduğu söylense de Çin'in teknolojiyi kullanarak muhalifleri ve bazı azınlıkları hedef aldığı ve onları izlediği de birçok kişi tarafından dile getiriliyor.

Gözlüğün işlevi, geçtiğimiz günlerde ülkemizde ortaya çıkan ve yerli olarak geliştirildiği söylenen GBT taraması yapan akıllı gözlüğün işlevine çok benziyor. Çin teknolojisinin tek farkı bu tarama işlemini kimliğe bakmadan yapıyor olması. Gözlüğü kullanan emniyet görevlisi birisine baktığı zaman kamera onun yüz hatlarını algılıyor ve bir kimlik taraması yapıyor, böylelikle de 'suçlu' olanlar yakalanmış oluyor. Teknolojinin saniyeler içerisinde tepki verdiği belirtiliyor. Yetkililer tarafından belirtilene göre hızlı teknoloji polislerin suçluya müdahale refleksini üst noktaya çıkarıyor.

Öte yandan Çin'de gözetim toplumu da gün geçtikçe büyüyor. Ülkede vatandaşlarla ilgili biyometrik verilerin toplanması ve yüz tanımanın ülke genelindeki kameralarda yaygınlaşması zorunlu kılınıyor. Bu uygulama birçok kişi tarafından ürpertici olarak görünse de hükümet bunun tamamen güvenlik için olduğunu söylüyor. Gözetim karşıtı uzman Adam Harvey tarafından geçtiğimiz yıl yapılan bir açıklamada, giyilebilir teknolojinin görevlilerin yeteneklerini büyük ölçüde artırdığı söylendi. Örneğin 200 kişinin kimlik kontrolü eski yöntemle kabaca 1 saat kadar sürüyor. Çin'in şimdiki teknolojisi bunu birkaç dakika içerisinde yapabilir. Memurların insanları belirleme, gözetleme ve işleme yetenekleri arasındaki bu hızlı yükselme, polis faaliyetleri konusunda yeni kaygılar ortaya çıkarıyor.

Google Glass'a oldukça benzeyen gözlükler Pekin'de bulunan LLVision Technology tarafından geliştirildi. Gözlükler tanımladığı kişinin adres, sabıka geçmişi ve çalışma durumu gibi birçok kişinin verisini birkaç saniye içerisinde bulabiliyor. Siz bu teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bir distopya mı yoksa güvenli bir geleceğin anahtarlarından birisi mi?