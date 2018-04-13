Anne ve Babası 4 Yıl Önce Ölen Bir Bebek Dünyaya Geldi!

4 yıl önce Çin’de bir trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin kazadan önce dondurdukları embriyo, bir taşıyıcı anne sayesinde dünyaya getirildi. Çift, ölümlerinden 4 yıl sonra çocuk sahibi oldu.

Bilimin sunduğu imkanlar, bazen oldukça ilginç ve umut dolu anlara tanık olmamızı sağlıyor. Çin’de yaşanan bir doğumun hikayesi de tam olarak böyle. Dünyaya gelen çocuk, 4 yıl önce anne ve babasını bir trafik kazasında kaybetmişti.

Çift, trafik kazasından önce tüp bebek sahibi olmak istemişti ve bunun için embriyolarını dondurmuştu. Hayatını kaybeden çiftin ailesi, Çin’de yasak olan taşıyıcı annelik yönetmeliğini aşmak ve çocuğu dünyaya getirmek için önce hukuki mücadele verdi. En sonunda Laos kentinden bulunan bir taşıyıcı anne sayesinde, Aralık ayında doğum gerçekleşti.

Söz konusu embriyolar, Çin’deki Nanjiang hastanesinde bulunan ve - 196 derecelik sıcaklığa sahip sıvı nitrojen tankında saklanıyorlardı. Mahkeme kararıyla bu embriyoların kullanım hakkı, ölen çiftin 4 ebeveynine devredildi.

Ardından Çin’deki yasaklardan dolayı aile üyeleri, Laos’tan bir taşıyıcı anne buldular ve embriyoları kara yoluyla Çin’den Laos’a taşıdılar. Çünkü hiçbir hava yolu embriyoları sıvı nitrojen tankı ile birlikte taşımak istemedi.

Tiantian adı verilen erkek bebeğin hangi ülkenin vatandaşı olacağı konusu da sorun yarattı. Embriyo, taşıyıcı anneye Laos’ta yerleştirilmiş, anne Çin’e turist olarak gelip bir hastanede doğum yapmıştı. Bebeğin büyük anne ve babaları sürece dahil olup DNA testleri yaptırdı ve anneyle babanın da Çin vatandaşı oldukları kanıtlandı. Tiantian bebek, bu sayede Çin vatandaşı olmaya hak kazandı.