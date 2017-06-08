Çinli yetkili makamlar, bazı Apple çalışanlarının, bilgisayar ve telefon kullanıcılarının kişisel bilgilerini sızdırdığını açıkladı.

Çarşamba günü güney Zhejiang eyaletindeki yerel polis teşkilatından yapılan açıklamaya göre 22 kişi, bireylerin mahremiyetlerini ihlal etmekten ve dijital kişisel bilgilerin yasadışı bir şekilde alınmasından göz altına alındı.

22 şüpheliden 20'sinin, Apple'ın iç bilgisayar sistemini kullandıkları tespit edildi. Bu sayede kullanıcı adlarını, telefon numaralarını, Apple kimlik numaralarını ve diğer toplamış oldukları verileri toplam 7.36 milyon dolara sattıkları ortaya çıktı.

Yapılan açıklamada, sızdırılan bilgilerin, Çinli kullanıcıların mı yoksa yabancı müşterilerin mi olduğu belirtilmedi.

Aylardır süren soruşturmanın ardından Guangdong, Jiangsu, Zhejiang ve Fujian olmak üzere dört şubenin şüphelileri yakalandı ve gerekli araçlar ele geçirildi.

Apple'ın direkt pazarlama bölümünde çalışan şüpheliler, ele geçirdikleri kişisel bilgileri 1.50 ila 26.50 dolar arası bir fiyatta sattıkları iddia edildi.

Çin'de bu tarz bilgilerin satılması olayı, daha önce değişen siber güvenlik yasası ile yaygın bir hal aldı. Aralık ayında Southern Metropolis Daily gazetesinin yaptığı bir soruşturma, polis ve hükümet, veri tabanlarından toplanan özel veriler için bir kara piyasa olduğunu ortaya çıkardılar.