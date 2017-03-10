Çin'de Artık Mobil İnternet Dolaşım Ücreti Alınmayacak

Çin'in lider operatörleri, 2017 Ekim itibariyle internet dolaşımı için kullanıcılardan ücret tahsis etmeyeceğini açıkladı.

Çin'in üç lider operatörü China Mobile, China Unicorn ve China Telecom ortak bir şekilde karara vararak Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi olan 1 Ekim'in yıldönümü itibariyle, kullanıcılarına yurtiçi uzun mesafe ve dolaşım ücretlerini yansıtmayacaklarını açıkladı.

Her ne kadar kullanıcılar farkında olmasa da faturalarda önemli bir yer tutan ve telekom operatörlerinin ortalama %8 - %10 arasındaki gelirini oluşturan internet dolaşım ücreti, 1 Ekim 2017 itibariyle Çin'de kaldırılacak.

Bu kararla birlikte Çin'de internet bedava olmayacak ancak tarife fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlemlenebilecek. Çinli telekom şirketleri bu kararla birlikte kârlılığını etkileyen önemli bir paydan vazgeçse bile operatörler için önemli olan halkın en uygun fiyatlarla internete erişmesi.