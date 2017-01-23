Çin'de Artık VPN Kullanmak Suç Sayılacak!

Ülkemizde de ara ara karşılaştığımız VPN yasağı Çin'de artık suç değeri taşımakta. VPN kullanan artık suçlu!

Çin hükümeti bir süre önce Facebook, YouTube ve Twitter gibi internetin 'ağır topları' olan sitelere erişimi engellemiş, ülkedeki internet kullanıcıları da çözüm olarak sanal, özel ağlara yani VPN'lere başvurmuşlardı.

Fakat henüz son sözünü söylememiş olan Çin hükümeti, internet kullanıcılarının korktuğu adımı da sonunda attı. Bu haftadan itibaren, artık Çin'de VPN kullanımı yasaklanmış durumda. Artık VPN kullanımı ve özel kablolu bağlantılar yolu ile internet erişimi hükümet tarafından onaylanmadan yapılamayacak.

Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından açıklanan kurala göre, internet bağlantısının 'sağlıklı' bir şekilde sağlanabilmesi için Mart 2018'e kadar VPN kullanımı artık ülkede yasaklanmış durumda ve kullanım suç sayılacak.

Daha önceden Çin hükümeti VPN'lere yönelik bazı hamleler yapmış, bu konuda en büyük yasak ise Mart 2016 yılında Pekin'deki Ulusal Halk Kongresi zamanında gelmişti ve pek çok VPN programı kullanım dışı kalmıştı.

Çin hükümetinin henüz VPN yasağı doğrultusunda nasıl cezalar vereceği ve bu yasağı genel olarak nasıl uygulayacağı belli değil. İşin komik tarafı ise, Çin'in lideri Xi Jinping'in İsviçre'deki Dünya Ekonomi Forumu'nda şu açıklamaları yapmış:

"Tüm ülkelerin birbirleri ile bağlantılı olarak büyüyüp, ortak bir refaha ulaşmaları için küresel bağlantıyı geliştirme adına çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız. Koruyucu tutumlu bir rejim, kendini karanlık bir odaya kilitlemek gibidir. Rüzgar ve yağmurdan korunursunuz ancak odada ışık ve hava da olmaz."

Yani kendi ülkesindeki vatandaşlarının özgürlüklerine bu kadar müdahale eden, bu kadar karışan, çakma diktatör gibi davranıp ülkeye babasının malıymış muamelesi yapan bir adamın çıkıp bir de diğer ülkelere artistlik yapar gibi akıl vermesi, salaklık olduğu kadar IQ'su düşük destekçilerinin gözünü boyamak için de çok güzel bir yol. Bu kafayla gidilirse daha çok çekecekleri var, Çinlilerin.