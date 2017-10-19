Çin'de Başkan Xi Jinping'i Alkışlama Oyunu Yapıldı

Çin teknoloji devi Tencent, yeni yayınladığı video oyun ile Çin Komünist Partisi'nin 19. kongresinde konuşan Başkan Xi Jinping'in yaklaşık üç buçuk saatlik konuşmasını alkışlattı.

Reklamlarında ünlü futbolcu Messi'nin de oynadığı 'WeChat' adlı mesajlaşma programının da sahibi olan Tencent, yeni bir uygulama ile Başkan Xi Jinping'in Halkın Büyük Salonu'nda yaptığı 3 buçuk saatlik konuşmanın belirli bölmelerini kullanıcılara izlettikten sonra 19 saniyelik bir alkışlama süresi verdi. Oyun Perşembe sabahı 800 milyondan fazla alkış toplarken şu anda alkış sayısının 1 milyarı geçtiği tahmin ediliyor.

5 yılda bir gerçekleşen Çin Komünist Partisi kongresinde 'Çin'e özgü sosyalist modernleşme' başlığı tartışılırken Başkan Xi Jinping ülkedeki ağırlığını da tekrar sağlamlaştırdı. Öte yandan belirtmekte fayda var; iktidarda bulunan Çin Komünist Partisi de ülkede kendi kontrolleri dışında gelişen teknoloji şirketlerini (Alibaba, Weibo ve Tencent gibi) kontrol altına almak için bazı uygulamalar gerçekleştirmiş ve yasak içerik bulundurdukları gerekçesiyle para cezaları vermişti.

Bu bir protesto mu yoksa Çinli teknoloji devlerinin hükümete yaranmak için ortaya çıkardığı bir uygulama mı tam olarak kestirmek zor. Zira Çin'deki teknolojik ilerleme son yıllarda, gün geçtikçe daha özgün ve daha iyi bir seviyeye gelmekte ve bunda iktidarın payının da oldukça büyük oranda olduğu biliniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu bir protesto mu yoksa gerçekten bir alkış mı?