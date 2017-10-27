Çin'de Bir Üniversite, Yüz Tanıma İle 'Kaçakları' Yakalıyor!

Çin'de bir üniversite, dersleri çok sık ihmal eden öğrencileri tespit etmek için yüz tanıma teknolojisini kullanmaya başladı. Diğer üniversitelerin öğrencileri sistemin kendi okullarına da gelmemesi için sosyal medyada tartışma başlattı.

Çin’de bir üniversite, dersleri çok fazla ihmal eden öğrencileri tespit etmek için yüz tanıma teknolojisini kullanmaya başladı.

Nankin kentinde bulunan İletişim Üniversitesi’ndeki öğrenciler, altı önemli ders için sınıfa girdiklerinde bir bir tablete yüzlerini göstererek okulun veri tabanına derse girdiklerini kaydediyorlar.

Profesör Shen Hao, oluşturdukları sistemin öğrenciler yüzlerini okuttuğunda saniyeler içinde okulun veri tabanı ile eşleştiğini, bu sayede dersleri çok fazla ihmal eden öğrencileri tespit ettiklerini söyledi.

Bazı öğrenciler sistemin faydalı olduğunu dile getirirken bazıları Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da ise çoğunluk, özelliğin diğer okullara yayılmamasını umut ettiklerini belirtti.

Bu uygulama, yüz tanıma teknolojisinin Çin'deki ilk 'tuhaf' kullanımı değil. Mart ayında Cennet Tapınağı olarak bilinen turistik bölgedeki umumi tuvaletlerden tuvalet kağıtlarının çalınmaması için yetkililer yüz tanıma sistemini kullanmıştı.