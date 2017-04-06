Çin'de Bulunan Mutant Kaplumbağa!

Çevre kirliliği, hayvanların genetiğiyle oynamaya devam ediyor.

İnsanoğlunun dünyaya, doğaya verdiği zararların sonuçlarını kendisi kadar dünyanın sakinleri olan diğer canlılar da çekiyor. Bu duruma son örnek Çin'den gelmekte.

Özellikle hava kirliliği konusunda gidişatı oldukça kötü olan Çin'de doğa ve doğal kaynaklar da bu durumdan fazlasıyla nasibini alıyor. İşte haberimize konu olan kaplumbağa da bu kirlilikten nasibini alan canlılardan.

Brezilya kaplumbağası almak için toptancı pazarına giden Wang isimli Pet Shop sahibi, eve döndüğünde aldığı kaplumbağalar arasında enteresan bir kaplumbağa daha olduğunu farketmiş. Bu kaplumbağayı diğerlerinden farklı kılan şey ise iki başlı ve 6 bacaklı oluşu.

Hareket etmesi ve beslenmesinde kendi türündeki kaplumbağalarla hiçbir farklı olmayan mutant kaplumbağa, Çin'in Şansi bölgesindeki su kirliliği nedeni ile genetik mutasyona uğraması sonucunda bu hale gelmiş. En azından Şansi Tıp, Yaşam ve Bilim Akademisi'ndeki araştırmacıların düşünceleri bu yönde.

Genelde bu tarz, genetik mutasyona uğramış canlılar, kendi türlerinin ortalamalarından çok daha az süre hayatta kalabiliyorlar. Kızıl yanaklı su kaplumbağası olan bu mutant kaplumbağanın da ortalama ömrü 50 ila 70 arasında. Fakat genetik farklılığı, onun daha kısa bir hayat yaşamasına neden olabilir.