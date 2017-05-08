Çin'de Çıkacak Oyun, Ülkede ki Yasaklar Eleştiriyor!

Çin'de çıkacak bir oyun, Facebook, Twitter gibi tüm dünyanın erişip kendilerinin erişemediği kısıtlamayı eleştiriyor. Oyunun oynanışı bütün halinde insanları bu konuda ayaklanmaya teşvik ediyor.

Çin’in Metehan için yaptığı büyük Çin Seddi’ni hepiniz bilirsiniz. Kültürlerin kendine göre özellikleri her zaman bulunuyor. Çin için en çok göze çarpan özellik, kendilerini savunmak için kendilerini bir alanın içerisine kapatıyor oluşları. Bildiğiniz gibi Çin’de Facebook, Twitter, Google gibi birçok popüler web sayfasına erişim bulunmuyor.

Ülke, her ne kadar gelişmekte olan bir ülke olsa bile, devletin bazı şeyleri halkına yasakladığı bir gerçek. İşte tam olarak, bu olaya isyan etmek için yeni bir oyun geliştirildi. Steam Greenlight’a çıkan oyun, hızlıca fark edildi ve Greenlight’dan onayı almayı başardı. Oyunun çok büyük bir mesajı var. Duvarları yıkmayı söyleyen oyun, ZuoBuLai isimli oyun stüdyosu tarafından geliştirildi. Birçok Çinli oyun geliştiricisinin birleşimi ile gelişen oyunun ismi Çince ve Türkçe’ye en iyi çevirisi “Yapamam” şeklinde olabilir.

Özellikle Çin’li vatandaşların en büyük sorununu çözmeyi hedefleyen oyun, şifreli duvarları yıkarak ilerleme esasına dayanıyor. Sizce Çin hükümetinin uyguladığı boykotlar ne kadar doğru? Bu engeller, insan haklarını hiçe sayıyor mu yoksa alınan kurallar doğru mu?