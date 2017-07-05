Çin’de 'Dev' İnsanların Gömüldüğü 5000 Yıllık Bölge!

Dünya tarihinin karanlık noktaları bir bir aydınlanıyor. Bundan 5000 yıl önce Uzak Doğu’da yaşamış insanların, bugün yaşayanlardan en az 1 metre daha uzun olduğunu gösteren “dev insan” mezarları, Çinli arkeologlar tarafından keşfedildi.

Tarihin büyük gizemlerinden birisi daha çözüldü. Bundan yaklaşık 5000 yıl önce yaşayan Asyalı insanların gömüldüğü mezarlar, Çinli arkeologlar tarafından Doğu Çin’de bulundu. İlk araştırmalar, gömülen insanların beklenmedik bir şekilde uzun ve iri yapılı olduklarını ortaya koydu.

Shandong Üniversitesi, Tarih ve Kültür Bölümü Başkanı Fang Hui, “İnanılmaz derecede iri kemik yapıları var. Eğer bulduğumuz insanlar bugün yaşasalardı, en az 1.90 boylarında olacaklardı” şeklinde konuştu. Çinli uzmanlar, Jinan şehrinin Zhangqiu bölgesine bağlı olan Jiaojia köyündeki kazı çalışmalarına devam ediyorlar. Bulunan 100'den fazla ev, 200’den fazla mezar an itibariyle kayıtlara geçti.

Uzmanlar, alışılmadık derecede uzun iskeletlerin yanı sıra, bölgedeki insanların inanılmaz derecede rahat yaşamış olduklarını belirlediler. Evlerinin ayrı mutfakları ve yatak odaları ile son derece iyi mimariye sahip oldukları keşfedildi.

Bölgenin 5000 yıl önce kalabalık bir siyasi, ekonomik ve kültür merkezi olduğuna inanılıyor. Bu aynı zamanda, o dönemde Shandong bölgesinde var olduğunu düşünülen fakat ispatlanamayan devletlerin varlığına dair önemli bir kanıt niteliği taşıyor.