Çin'de Drone Kullanarak 80 Milyon Dolarlık iPhone Kaçırıldı!

Gelişen teknolojiyi bir silah olarak kullanan kaçakçılar, drone aracılığı ile kurdukları düzenek sayesinde 80 milyon dolarlık iPhone'u Hong Kong'dan Çin'e kaçırdılar.

Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan her ürün, iyi ya da kötü amaçlarla kullanılabilir. Son yıllarda özellikle sinema ve fotoğrafçılık sektöründe sıklıkla kullanılan drone’lar, bu kez bir suç aleti olarak kullanıldı. Çin’de meydana gelen olayda ülkeye yasa dışı iPhone sokmaya çalışırken yakalanan 26 kişilik kaçakçılık çetesi, bunun için drone’lardan yardım aldı.

Hong Kong ile Çin’in Shenzhen şehri arasına 200 metrelik bir kablo çekmek için drone’ları kullanan kaçakçılar, 10’lu paketler halinde gecede 15 bin yenilenmiş iPhone’u Hong Kong’dan Çin’e taşıdılar. Yetkililerin açıklamalarına göre şu ana kadar toplamda 80 milyon dolar değerinde iPhone, yasa dışı olarak Çin’e sokulmuş durumda.

Kaçakçıların hangi drone’u kullandığı açıklanmasa da yerel basının paylaştığı fotoğraflar modifiye edilmiş bir DJI Phantom 4 olduğu ihtimallerini güçlendiriyor. Zaten iPhone üretiminin büyük bir kısmı Çin’de gerçekleştiği için Çin’e neden iPhone kaçırılmaya çalışıldığını merak edebilirsiniz; 999 dolarlık iPhone X’un Çin’deki vergiler ile yaklaşık 3000 dolara satıldığını söylememiz sanırım yeterli olur.