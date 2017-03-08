Çin'de Güney Kore Oyunlarına Yasak!

Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye karşı koyduğu füzelere Çin'den misilleme dijital dünyadan geldi!

Çin ile Güney Kore arasındaki kriz, dijital dünyaya da yansıdı. Kuzey Kore'den gelebilecek tehditlere karşı yüksek menzilli füzeler yerleştiren Güney Kore, Çin tarafından misilleme politikalarına tabi tutuluyor. Bu misilleme politikalarında video oyunları da hedef alınmış durumda.

Çin hükümet yetkilileri, Güney Kore'de yapılan yeni oyunların ülkelerinde satışlarını yasakladı ve oyunların lisanslarını iptal etti. Ülkede yeni Kore yapımı oyun olması istenmiyor. Bu durum kısa vadede pek sorun olabilecek bir şeye benzemese de uzun vadede geliştiricilere sıkıntılar yaşatabilir. Zira Çin gerçekten çok büyük bir pazar ve örneğin Netmarble'ın Lineage 2: Revolution oyunu Çin pazarı için uyumlu hale getirilmişti. Eğer bu oyunun lisansı reddedilirse, bu durum firma için çok büyük zarar demektir. Bu oyun, çıkışından bu yana 100 milyon dolar hasılat yaptı.

Ve ne yazık ki ufukta bir uzlaşma görünmüyor. Güney Kore yakın zamanda füzeleri geri çekecek gibi durmuyor. Çin de bu ambargo konusunu yeniden düşüneceğe benzemiyor. Koreli oyun stüdyoları bu durumu baz alarak, pazarlama taktiklerini ona göre geliştirmeliler. Öpüşün barışın derdik ama, korkarım bizi aşar...