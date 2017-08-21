Çin'de İlk Kez Bir Kadının Bedeni Donduruldu

49 yaşında akciğer kanserinden ölen Zhan Wenlian ve eşi Gui Junmin, bedenlerini kriyojenik işleme adadılar. Mirror UK’e konuşan kocası, ‘hayat kurtarıcı bir bakış açısı’ olarak tanımlanan kriyojenik fikrinin daha ilk başta aklına yattığını söyledi.

Kriyonik, yeni ölmüş bir bedenin (ya da sadece beynin) bir gün yeniden diriltileceği ümidiyle dondurulması işlemine verilen isimdir. Ciddi bilimsel keşif ve çalışmalarla birlikte sahte bilim, mitoloji ve geleneksel inanışlara kaynaklık etmiştir. Batman’deki Iceman ve Walt Disney’in gerçek olmayan kriyojenik olarak dondurulmuş karakterlere dair söylemler maalesef kriyojenik üzerine spekülatif bir gölgenin düşmesine neden olmuşlardır.

Bununla birlikte Çin’de ilk kez kriyojenik olarak donduruldu. 49 yaşında akciğer kanserinden ölen Zhan Wenlian ve eşi Gui Junmin, bedenini kriyojenik işleme adadılar. Mirror UK’e konuşan kocası, ‘hayat kurtarıcı bir bakış açısı’ olarak tanımlanan kriyojenik fikrinin ilk daha başında aklına yattığını söyledi.

2.000 litre sıvı nitrojen içerisinde yüz üstü yatan Wenlian’ın bedenine uygulanan bu işlem Yinfeng Biological Group, Qilu Hospital Shandong University ve kar amacı gütmeyen bir Amerikan kuruluşu olan Alcar Life Extension Foundation’ın katkılarıyla yürütüldü.

Birçokları bu işlemin işe yarayacağını düşünüyor olsalar da, akılda kalan bazı sorulara cevap vermek gerekiyor. Bunun gibi bir proje, bilimsel olarak nasıl mümkün olabilir? Bu sadece insan biyolojisini anlamamıza yönelik olarak uygulanan bir deney mi yoksa kriyojenik bir gün hayata geçirilebilir bir seçenek midir?

Ölümün Geleceği

Kriyojenik bütünüyle zamanlamaya bağlıdır. Ölen insanların bedenleri, kalp atışları durduktan hemen sonra kriyojenik olarak dondurulurlar. ‘Dondurma’ biraz yanlış bir tabir aslında, çünkü kriyojenik dondurma asıl itibariyle buz kristalinin oluşmasını engellemeye dönüktür. Zira buz kristalleri vücut dokusunun hücrelerine zarar verir. Dondurmadan çok, hızlı soğutma işlemi bu işlem için daha uygun bir tanımlama olacaktır. Gliserol ve propandiol gibi koruyucu kimyasal karışımlara ek olarak antifriz ajanlarının da eklendiği işlemde kullanılan bu kimyasallar, vücudun çürümesine engel olmayı hedefler. Fakat aynı zamanda uzun süreçlerde düşük derecelerde vücudun zarar görmesine de engel olurlar.

Bu noktadan itibaren insan bedenleri, ölümün bir noktadan sonra tersine çevrilebilecek, sürekli bir işlem olduğuna hizmet eden özel bir ihtimama tabi kalırlar. Kriyonik korumanın amacı, bedenlerin bir gün yeniden çözülerek hücresel seviyede tekrar canlandırılmasıdır.

Mevcut anlayışımız ve kullandığımız teknoloji ile ölümü bütünüyle tersine çevirmek mümkün değil. Hayata dönüşe dair edindiğimiz en yakın anlar, hastaların, örneğin kardiyak defibrilasyon nedeniyle tekrar canlandıkları anlardır. Kriyonik, her ne kadar kısa da olsa, bu kritik periyot dahilinde işlevini görür. Fakat aynı zamanda ölümün gri bir alan olduğu inancı içerisinde. Kesin, sonuç ifade eden bir olaydan çok, bir işlem olma özelliği taşır.

Ölümü henüz canlandırmayı başaramamış olmamız, kriyonik alanının gereksiz ya da önemsiz olduğu anlamına gelmez. Çin’deki ilk uygulama, kriyonik alanında araştırma yapan herkes için büyük bir adım. Ve tabii bir gün kaydedilecek gelişmelerden faydalanmayı ümid edenler için.

Bu aşamada ölümü geri döndüremiyor olabiliriz ama, çılgın bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yaşandığı bu çağda gerçekleşeceği ihtimalini de hayal edebiliriz. Ömrümüz iktifa eder mi bilemiyoruz ama bu oldukça yeni gelişme, kesinlikle olumlu bir anlam taşıyor.