Çin'de iPhone X'nun 'Bir Benzeri' Satışa Çıktı!

Apple tarafından üretilen ve son zamanların en çok beklenen telefonu iPhone X'un 'benzeri' Çin'de ortaya çıktı.

Ön siparişlerinin alınmasına bir hafta kalan iPhone X'un, klonları zaten piyasaya sürüldü ancak Çin'de bulunan bir firma kendi markası altına iPhone X'un kasasının neredeyse aynısını yaptı. Hong Kong'un Global Source elektroniği fuarında ortaya çıkan 'benzer' telefon, Hotwav Symbol S3 adıyla sergileniyor. Telefon, iPhone 4 benzeri bir kasaya yerleştirilmiş ve Android işletim sistemine sahip olarak görünüyor.

Fotoğraftan da gördüğünüz gibi Hotwav Symbol S3, iPhone X gibi bir ekrana sahip değil (6 inçlik 1.440 x 720 IPS ekran), ekranın üst tarafındaki beyaz bölüm sıyrılırsa normal bir dikdörtgen ekran ortaya çıkacağı görülüyor. Başka bir şekilde ifade edecek olursak üst tarafta bulunan çentik, birebir iPhone X kopyası oluşturabilmek için yapılmış. (Açıkçası çok da işe yaramamış.) Ayrıca rastgele bir Çinli fabrikanın, Android telefonların 2,5 yıl önünde diye tabir edilen 'TrueDepth' sensörünü kopyalamasını beklemiyoruz. Yine de, ön tarafa 5 ve 2 megapiksellik çift kamera ve LED flaş entegre edilmiş. Arka tarafta ise 13 ve 2 megapiksellik iki kamera daha bulunuyor.

Symbol S3'ün teknik özellikleri ise şöyle:

İşletim Sistemi: Android 8.0

İşlemci: MediaTek'in yeni MT6739 ( 1.3GHz , 4x Cortex-A53, çift-LTE veya LTE + WCDMA) veya MT6592 (1.7GHz, 8x Cortex-A7, 3G)

Batarya: 2.900 mAH (kablosuz şarj yok)

Depolama: 16GB

RAM: 2 GB

Telefonun ne kadara satılacağı henüz bilinmiyor ama bir iPhone X kadar olmayacağı kesin. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu telefon Türkiye'ye gelse almak ister miydiniz? Lütfen aşağıdaki yorumlar bölümünde düşüncelerinizi bizle paylaşın.