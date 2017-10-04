Çin’de Kimsenin Yaşamadığı Şehirlere Ait 12 Fotoğraf

Çin'de bulunan hayalet şehirlerin nasıl göründüğünü biliyor musunuz? Bu korkutucu şehirlere ait 12 fotoğrafla kafanızda soru işaretleri kalmayacak.

Dünyanın en gizemli ülkesinin sık sık Kuzey Kore olduğunu söylüyoruz, ancak dünya üzerindeki en kalabalık nüfusa sahip olan Çin’in de Kuzey Kore’den aşağı kalır yanı yok.

Ülkede modern, kentsel bir yaşam tarzı için hemen hemen her şeyin bulunduğu yüzlerce şehir var: Yüksek katlı apartman kompleksleri, gelişmiş rıhtımlar, gökdelenler ve hatta kamusal sanat. Her şeyin kusursuz bir şekilde yer aldığı şehirlerde tek bir şey eksik: İnsan.

Bu gizemli ülkede garip bir şekilde tamamen boş şehirler bulunuyor. Bu gizemli ve boş şehirler, kırsal alanlarda yaşayan 300 milyon vatandaşın geçmesi için tasarlanıyor. Çin gibi bir ülkeyseniz, böyle devasa planlamalar yapmanız gerekebiliyor.

Fotoğrafçı Kai Caemmerer’in gezdiği bu şehirlerin fotoğrafları herkesi büyüleyecek. İnsanların zamanla büyüttüğü doğal şehirlerin yerine tamamen devlet bütçesi tarafından karşılanan ve devasa gökdelenlerle donatılan bu Çin şehirleri gelecekte dünyanın yeni merkezleri olabilirler.

Karşınızda bu şehirlerin yer aldığı 12 enfes fotoğraf;