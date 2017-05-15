Çin’de Neden 4 Rakamı Uğursuz Kabul Ediliyor?

Antik Çin'de sayılar gündelik yaşamda büyük önem taşırdı. O günlerden gelen bazı inançlar, hem Çin'i hem de çevre kültürleri etkilemiştir. Günümüzde bile devam eden bu tuhaf inançlar etrafında birçok önemli durum ortaya çıkmıştır.

Çin ve tarihi olarak Çin kültüründen etkilenen Japonya, Kore gibi ülkelerde 4 rakamı uğursuz kabul ediliyor. Bunun temel nedeni Çin’in Mandarin lehçesinde 4 sayısının telafuzu olan “si”nin aynı zamanda “ölüm” kelimesi ile aynı anlama gelmesidir. Japonca’da “shi” ve Korece’de “sa” olan bu kelime yüzünden asansörlerden binalara dek, 4 sayısı birçok yerde kullanımda değildir.

“Tetrafobi”, yani “4 korkusu” olarak adlandırılan bu batıl inaç; kültürü ciddi bir şekilde etkilemiştir. Çin’de zellikle bayram, festival gibi günlerde veya evde bir hasta olduğunda; 4 rakamı asla söylenmez. Bu rakamın geçtiği 14, 24, 34 gibi sayılar da kullanılmaz. Düğünlerde masalar bu sayı ile numaralandırılmaz, yerine 3A, 13A, 23A, 33A gibi ifadeler kullanılır. Hatta öyle kökleşmiştir ki, Çin hükümetinin savaş uçakları bile dört sayısından sonra adlandırılmaya başlanmıştır. Aslında “Shenyang J-5” uçağındaki rakamın 5 olmasının nedeni bu batıl inançtır.

Benzer şekilde diğer ülkelerde de bu tarz durumlar mevcuttur. Kore’de 4. kat yerin “F” ifadesi kullanılır. Hong Kong’da bazı büyük gökdelenlerde 40 ve 49 arasındaki tüm katlar atlanmış, 39. kattan sonra 50. kat gelmektedir. Tayvan ve Güney Kore’nin donanmaları gemilerinde fors numarası olarak 4 rakamını kullanmazlar. Antik Çin’den günümüze gelen bu inançlar, bugün bile insanların yaşamlarını şekillendirmekteler. Antik Çin’de sayılar büyük bir önem taşırdı. İlginçtir ki eski Çinliler 6’ya şans, 8’e zenginlik gibi anlamlar yüklemişken; 4’le ölüm ve felaketleri ilişkilendirmişlerdir.

