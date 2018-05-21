Çin'de Satışa Çıkan 700.000 Nokia X6, 10 Saniyede Satıldı!

Oldukça sağlam özelliklerini uygun fiyatla buluşturmayı başaran Nokia X6, adeta peynir ekmek gibi satarak 10 saniyede stoklarını eritti.

HMD Global'ın öncelikle Çin piyasasında satışa sürdüğü, şu sıralar ise global piyasaya girip girmeme yönünde karar alması beklenen telefonu Nokia X6, adeta patlama etkisi yarattı. Orta segmentte piyasaya ciddi bir alternatif oluşturması beklenen telefon daha şimdiden fazlasını vadediyor.

HMD Global tarafından resmi satış rakamları açıklanmasa da, stokların 700.000 ünite civarında olduğu söyleniyor. Telefonun tekrardan stoklara girmesi içinse şu an için verilen tarih 30 Mayıs.

Geçtiğimiz günlerde ise yukardaki gibi bir anketle, Nokia X6'yı global pazara çıkarıp çıkarmama konusunda kullanıcıların fikri alınmış ve %92'lik müthiş bir oran ortaya çıkmıştı.

Android 8.1 Oreo ile piyasaya çıkan Nokia X6'nın, Android P'nin çıkmasıyla birlikte güncellemeyi alacağının da sözü verilmişti. Genel şirket politikası gereği 2 sene boyunca cihazlarına güncellemeleri sunacağının sözünü veren HMD Global, ciddi bir satış başarısına doğru adım adım ilerliyor.