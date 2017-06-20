Çin’de Yanlışlıkla Girenin Bir Günde Çıkabildiği Kavşak!

Çin’in Çongçing kentinde geçtiğimiz hafta açılan 5 katlı ve 8 rampalı kavşak, yanlışlıkla giren bir kişinin çıkmak için 1 gününü harcayacağı kadar karmaşık.

Çongçing, Çin’in 8 milyon nüfusa sahip bir kenti. Geçtiğimiz hafta tamamlanan ve kullanıma açılan bir kavşak, kuşbakışı bakıldığında dahi inanılmaz şekilde karmaşık görünüyor.

Dünya basınında ‘Spagetti Kavşak’ lakabının verildiği kavşakta toplam 5 kat bulunuyor. En üst kısımda yolculuk eden bir kişinin yerden 37 metre üstte bulunduğu kavşakta tüm bu yolların birbirine bağlanması için toplamda 20 rampa kullanılmış.

Yapımına 2009 yılında başlanan Huangjuewan adındaki kavşak hakkında konuşan yetkililer, kavşağın 8 farklı yönden gelen araçları doğru yöne yönlendirdiğini belirtiyorlar. Ülkenin resmi haber ajansı Xinhua’ya açıklamalarda bulunan yetkililer, şehir merkezi - havalimanı - şehirlerlarası yolları birbirine bağlaması açısından bu kavşağın son derece gerekli olduğunu belirtiyorlar.

Kavşağın böylesine ‘fantastik’ bir tasarıma sahip olması, Çin’in Twitter’ı Weibo kullanıcılarının ”Kavşağı gören navigasyonum ‘Nereye istiyorsan oraya dön, beni rahat bırak.” “Bir çıkışı kaçırdın mı Çongçing’e dönmek için bir günün gitmiş demektir.” gibi eğlenceli yorumlarda bulunmasına sebep oldu.