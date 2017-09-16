Çin'de Bitcoin alım-satımı yapan en büyük 3 şirket, yerel anlamda Bitcoin ticaretini durdurma kararı aldı. Bir dönemin en büyük Bitcoin pazarlarından bir olan Çin'in hem hükümet kanadından hem de özel şirketler kanadından bu kadar büyük yaptırımlara gitmesi ise merak konusu.

Bir dönem Dünya'daki en büyük Bitcoin ve elektronik para birimlerinin merkezi olan Çin, görünüşe göre Bitcoin'de dahil bir çok elektronik para biriminin satışına hem hükümet eliyle hem de özel sektör eliyle kısıtlamalar getiriyor. Çin'in en eski Bitcoin alım-satım şirketi olan BTC China geçtiğimiz gün, yerel Bitcoin alım-satımını durduracağını açıkladı. Arkasından gelen en büyük iki Bitcoin alım-satım şirketleri Huobi ve OKCoin'de bu kararın üzerinden çok geçmeden aynı kararı verdi.

Geçtiğimiz haftalarda Çin Hükümeti ICO adıyla anılan elektronik para biriminin satışını yasakladıklarını bildirmişlerdi. Bir dönemin en büyük elektronik para birimi merkezi olan Çin'de bir süredir yerel Bitcoin satışları da iyiye gitmemeye başlayınca, bu işin neredeyse Çin içerisinde başında gelen üç büyük şirkette Bitcoin alım-satımını büyük miktarlarla Çin Halk Cumhuriyeti'nin para birimi "Yuan" üzerinden satışını gerçekleştirmeyeceğini açıkladı.

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Bu kararın küçük miktarlarda Bitcoin alım-satımını ve diğer para birimlerindeki alım-satımını etkilemeyecek gibi görünüyor. Yine de Dünya'nın belirli bölgelerinde aşırı fahiş bir seviyeye yükselen Bitcoin'e artık uluslararası bir yaptırımın başladığını söylesek yalan olmaz. Özellikle de bir süredir büyük bir çok ekonomistin, bir tür "network marketing" kandırmacası olarak değerlendirdiği Bitcoin'in, belirli bir süre büyük yatırımcıların para kazanmak için yükselttiği bir değer olduğu söyleniyordu. Bakalım ileride daha ne gibi kararlar göreceğiz. Ancak şimdilik Bitcoin'in geleceği, "geleceğin para birimi" olmaktan çok uzak gibi gözüküyor.