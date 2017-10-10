Çin'deki Dev Teleskop, 2 'Atarca' Yıldızı Keşfetti!

Çin'deki Tieyen adı verilen dev teleskop ile 2 atarca yıldızının keşfedildiği duyuruldu.

Çin Ulusal Astronomi Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre, dev radyo teleskobunun iki atarca yıldızı keşfettiği duyuruldu.

Çin’de bulunan 500 metre çapındaki Tieyen adı verilen teleskobun 1859-01 ve J1931-01 adlı iki atarca yıldızını keşfettiği bildirildi. Yaklaşık bir yıldır deneme aşamasında bulunan Tieyen'in keşfettiği atarca yıldızlar, Avustralya tarafında da teyit edildi.

Bu yıldızlardan J 1859-01 olanının Dünya'ya olan uzaklığının 16 bin ışık yılı olduğu belirtildi. Diğer bulunan ikinci yıldız ise Dünya'ya 4 bin 100 ışık yılı mesafede. Deneme süresinde yapılan bu keşfin oldukça heyecan olduğunu belirten Pıng Bo, bu keşiflerin devamının geleceğinin altını çizdi.

180 milyon dolara mal olan bu dev teleskobun 5 kilometre kadar yakınında yaşayan herkesin tahliye edildiği de ortaya çıktı. Buna neden olarak daha net ve sağlıklı radyo sinyalinin alınabilmesi gösterildi.