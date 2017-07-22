Çin'deki Modeller, Saniyede 2 Poz Verebiliyor!

Çin gibi çok kalabalık ve her şeyin hızlı gerçekleşmesi gereken bir yerde tabiki modellik de çok hızlı gerçekleşiyor.

Çinde her gün 100’den fazla fotoğraf çektirmek zorunda olan bir model iseniz hızlı çalışmayı hatta çok hızlı çalışmayı öğrenmek zorundasınız. Modellerin Çin'in muadili olan Taobao'da Amazon için kullanılan fotoğraflarda modellerin çok hızlı poz değiştirdiğini gösteren çevrimiçi videolar var.

Bir fotoğrafçı sürekli olarak çekimler yaparken, modeller çok sayıda farklı poz boyunca "serbest stil" poz verirler. Saniyede yaklaşık iki poz veya 15 saniyede 30 pozun üzerinde poz verebilirler. Bazı Taobao modellerinin günde 150 giyime kadar poz verdiği ve 700'den fazla poz verdiği bildiriyor.

Pozlar arasındaki kıyafeti değiştirmek için bir dakika verilir ve öğle yemeği yemek için 10 dakikalık bir mola verilir. Ancak, üst modeller için iş kârlı. Bazıları yoğun bir çalışmanın tek bir günü için $ 1.500 alıyor.

İşte bir video daha: