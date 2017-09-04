Çin'den Uygun Fiyatlı Satın Alabileceğiniz 4 İlginç Ürün!

Yurt dışından alışveriş yapmak son yıllarda oldukça popüler olmaya başardı. Popüler olmasının en büyük sebebi, yurt dışı alışveriş sitelerindeki fiyatlar ülkemizde yer alan satış fiyatlarının oldukça altında olması.

Çoğu kişi yurt dışından güvenli ve kârlı alışverişler yapmak ister. Ülkemizde zor bulunan ve fiyatları olması gerektiğinden daha pahalı ürünleri yurt dışından uygun fiyatla satın alabilirsiniz. Uygun fiyatlı ve işe yarayabilecek ürünleri bir araya getirdik.

Type-C Dönüştürücü

Yeni nesil akıllı cihazların ve bilgisayarların bir çoğunda yer alan Type-C girişini kullanarak USB, microUSB, microSD ve SD kartlarınızı cihazınıza kolayca bağlamanıza olanak sağlayan bu ürün, $5.51 fiyat etiketine sahip. Ürünü buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

Oyun Kumandası Aksesuarı

Hali hazırda kullandığınız XBOX One ve Playstation 4 oyun kumandası ile uyumlu olan bu aksesuar, $0.98 fiyat etiketine sahip. Ürünü buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

Mobil Joystick

Yemek yerken ya da elinizde eldiven varken mobil oyun oynamak oldukça sıkıntılı olabilir. Dokunmatik ekranın hareketleri algılarken yaşatacağı sorunları ortadan kaldıracak olan bu ürün $1.65 fiyat etiketine sahip. Ürünü buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

Taşınabilir Lamba

Geceleri bilgisayar kullanırken klavyenizi görmek veya kitap okumak için kullanılabilecek olan Xiaomi markalı USB ile çalışan led aydınlatma, $2.99 fiyat etiketine sahip. Ürünü buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.