Çin’den ABD’ye 7 Boeing Tipi Uçakla 300 Bin iPhone Taşındı

Müşterilerinin taleplerine karşılık vermek için harekete geçen Apple, Çin’den ABD’ye 7 Boeing tipi uçakla 300 bine yakın iPhone taşıdı.

Her geçen gün, Apple’ın iPhone X’lerin dağıtımını zamanında gerçekleştiremeyeceğine yönelik eleştirilerin şiddeti artmaya devam ediyor. Hatta öyle ki bırakın 3 Kasım’ı, bazı ülkelerde bu tarihin 2018’e sarkacağına yönelik söylemler bulunuyor. Apple, en azından ABD’deki müşterilerinin taleplerine zamanında karşılık vermek adına harekete geçti.

Hürriyet’te yer alan habere göre Apple, Çin’de üretilen iPhone modellerini ABD’ye taşmak için 7 uçakla lojistik bir faaliyet başlattı. Yaklaşık 300 bin iPhone(bu telefonların toplamının 2.1 milyar dolar ettiğini de belirtelim), Boeing 747 tipi uçaklarla taşındı.

3 Kasım, en çok da ABD’deki iPhone X bekleyenler için önem teşkil eden bir tarih. Dolayısıyla Apple, birkaç gün öncesinden bu telefonları gerekli satış birimlerine aktarmak için önümüzdeki 2 gün boyunca büyük bir mesai harcayacak.