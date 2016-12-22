Çin’den Açıklama: Fizik Yasalarına Aykırı Bir Motor Prototipi Çalıştırdık!

Çin, NASA’nın üzerinde çalıştığı ‘imkansız motor’un bir versiyonunu ürettiğini, hatta Dünya’nın yörüngesinde test ettiğini iddia ediyor.

Çin’deki bilim insanları, yapılması ‘imkansız’ denilen bir motorun (EmDrive) prototipini oluşturduklarını iddia ediyorlar. Hatta bu motoru Tiangong-2 uzay laboratuvarında test ettiklerini dahi söylüyorlar. Eğer söylemler doğruysa bu motor, Mars’a olan yolculuğun yalnızca 10 hafta içerisinde yapılmasını sağlayacak. Newton’un 3. yasasını ihlal eden bu motor, yakıt olmadan çalışacak. Bu yasaya göre her etkiye karşılık eşit ve zıt bir tepki vardır. Prototip ise buna aykırı bir çalışma prensibine sahip olacak.

Pekin’de düzenlenen bir konferans sırasında Cast araştırmacıları, Çin hükümetinin 2010 yılından bu zamana kadar söz konusu teknolojinin araştırılmasına yönelik finansman sağlandığını iddia ediyorlar. Cast’ın İletişim Uydu Bölümü Başkanı Dr. Chen Yue, küresel araştırma kurumlarının EmDrive üzerinde uzun süreli olacak şekilde bir dizi test gerçekleştirdiklerini belirterek şu açıklamayı yaptı: “NASA’nın yayınladığı test sonuçları, bu teknolojinin teyit edildiği anlamına gelebilir. Biz ise birden fazla prototip ilkelerini başarıyla geliştirdik.”

Cast’in uydu iletişim bölümünün baş tasarımcısı olan Li Feng, IBTimes UK raporlarına göre bu güne kadar yalnızca birkaç milinewton’luk güç üreten bir prototip hazırlandığın söylüyor. Fakat bir uydu üzerinde çalışabilmek için bu seviyenin 1-1 Newton arasında bir düzeye getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu elektrik kayıplarını azaltmak için boşluk kısmını iyileştirmek zorunda kalacaklarını söyleyen Feng, uydu üzerinde mikrodalga iticiyi yerleştirmek için bir çözüm getirmeleri gerektiğini söylüyor. EmDrive’ın uydu mühendisliğinde kullanılabilmesine çok az kaldığını belirten Feng, ‘Bunu başarmak zor, fakat kendimize çok fazla güveniyoruz’ açıklamasında bulundu.

Çalışmanın nihai sonuca ulaşması için araştırılmalara bir süre daha devam edilecek.