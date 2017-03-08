Çin'den Denizin En Derin Noktasına Dalış Rekoru!

Çin'in geliştirdiği derin deniz robotundan kırılması zor bir rekor geldi.

Bizler için en az uzay kadar bilinmeyenlerle dolu olan okyanuslar, daha doğrusu derin okyanuslar konusunda Çin'den oldukça önemli bir rekor geldi. Uzay yarışında Amerika ile çekişen ülkelerden biri olan Çin, en derin noktaya dalış konusunda rekoru da Amerika'nın elinden almayı başardı.

Çinli bilim insanları tarafından geliştirilen derin deniz robotu 'Haiyi', rekor dalışını Dünya’nın en derin noktası olarak bilinen Büyük Okyanus'taki Mariana Çukuru’nda gerçekleştirdi.

Her iki tarafında mevcut olan kanatları sayesinde suyun kaldırma kuvvetinin etkisini minimuma indirebilen Haiyi, yatay manevra özelliği sayesinde de su yüzeyine çıkmadan peş peşe dalış denemeleri yapabilmekte. Mariana Çukuru'nda da toplamda 88 saat boyunca suyun altında kalan Haiyi, 12 dalış denemesi gerçekleştirdi ve rekor, 135 kilometrelik dalış ile geldi.