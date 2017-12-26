Çin'den Galaxy S9 Hakkında Bir İyi Bir Kötü Haber!

Çin'de ortaya çıkan bir devre kartı görseli Galaxy S9 hakkında çok önemli iki bilgiyi doğruluyor. Ne yazık ki bu bilgilerden biri Galaxy S9 bekleyenleri sevindirirken diğeri fazlasıyla üzecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’ın yeni amiral gemisi olan Galaxy S9 ile ilgili Çin’de yeni bir sızıntı gerçekleşti. Galaxy S9'a ait olduğu iddia edilen devre kartları, Samsung hayranlarına bir iyi bir de kötü haberi vermiş oldu.

Kötü haberle başlamak gerekirse; ortaya çıkan devre kartı görselleri Galaxy S9’un tek kamera ile geleceğini doğruluyor. Zira devre kartında tek bir kamera modülü bulunuyor. 2018 yılında tek kameralı Samsung amiral gemisinin ne kadar hoş karşılanacağı merak konusu.

İyi haber ise devre kartında görüldüğü üzere Galaxy S9’da 3.5mm kulaklık girişinin bulunuyor olması. Her ne kadar USB-Type C de ses çıkışını destekliyor olsa da geçtiğimiz yılki iPhone tanıtımında da görüldüğü üzere tüketiciler, herhangi bir aparat kullanmadan mevcut kulaklıklarını kullanmak istiyor.

Peki parçaların Galaxy S9’a ait olmama ihtimali var mı? Çok düşük. Zira geçtiğimiz hafta ortaya çıkan Geekbench sonuçlarında Galaxy S9+’ın SM-G965U1 model numarasına sahip olduğuna görmüştük. Yeni ortaya çıkan parçaların üzerinde ise SM-G965F yazıyor. Bu da cihazın Galaxy S9 olduğunu gösteriyor.

Beklentiler ve sızıntılar Galaxy S9 ve S9+’ın Şubat ayında tanıtılması ve Mart ayında piyasaya sunulması yönünde. Cihazların fiyatı ve özellikleri akıllı telefon piyasası için şimdiden büyük bir merak konusu olmuş durumda. Özellikle tek kameralı Galaxy S9’un astronomik bir fiyat ile satışa çıkması, Samsung’un kendi hayranları tarafından topa tutulmasına neden olabilir.