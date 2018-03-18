Çin'den Garip Karar: Fakirler Uçak ve Tren Bileti Alamayacak

Günden güne büyüyen nüfusunu ve buna bağlı sorunları bertaraf etmekte zorlanan Çin, bu bağlamda ilginç kararlar almaya devam ediyor.

Gelişen ekonomisine rağmen, artan nüfusu sonrasında radikal önlemler almaya devam edecek gibi görünen Çin, hükümetin aldığı enteresan bir karar sonrasında mayıs ayından itibaren ilginç bir uygulamaya geçiyor. Buna göre, fakir insanların tren ve uçak bileti alması engellenecek.

Mayıs ayından itibaren gelecek olan sistem oldukça kapsamlı ve enteresan: 'Sosyal Kredi' diye adlandırılan bir çeşit puanlama sistemine geçecek olan Çin Hükümeti, insanları adli sicillerine, finansal durumlarına, satın aldıklarına ve söylediklerine göre puanlayacak. Bu puanlama sonrası düşük puan alan vatandaşlar sınırlamalar ve cezalarla karşılaşacak. 2020'ye kadar bu sistemin tamamen yürürlüğe girmesi beklenirken, bazı yaptırımlar şimdiden başlayacak.

Hayatı 'oyunlaştırma' ve hatasızlık, sorunsuzluk üzerine kurulan bu yeni sistem bizlere pek de mantıklı gelmedi. Hizmetin her türlüsünde fırsat eşitliği yaratmak gerekliği üzerine düşünürsek Çin'de bu karara ve gelecek olan yaptırımlara ne gibi tepkiler verileceği de şimdiden merak konusu oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Çin'in bu kararını mantıklı buldunuz mu?