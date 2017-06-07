Çin’den Otobüs-Tren Hibriti Yeni Ulaşım Aracı

Özerk olarak çalışan yeni bir trenin gelecek yıl Çin'in belirlenecek olan bir şehrinde çalışmaya başlaması bekleniyor.

Otobüs-tren, yol üzerinde beyaz noktalarla önceden belirlenmiş bir rotayı izleyerek ilerliyor. Teknoloji, küçük ve orta ölçekli şehirlere daha ucuz bir toplu taşıma imkanı sağlamak amacıyla yapıldı.

Toplu taşımada, artık heyecan verici bir döneme geldik. Görünen o ki sorunlara, yeni teknolojilerle daha önce görülmemiş çözümler getirilebiliyor. Özerk taksiler, uçan taksiler, 2 saatte Pekin'den New York'a ulaşım sağlayacağı sözünü veren trenler olmak üzere birçok konsept görüyoruz.

Diğer bir seçenek olan "Akıllı otobüs" ise Çin'in Zhuzhou şehrinde toplu taşıma için hazırlanıyor. Otobüs, geçiş sistemlerinin ekonomik kolaylığını metro trenlerinin modülerliği ile birleştirmek için Çin demiryolu transit firması CRRC tarafından geliştiriliyor.

Akıllı otobüs veya Autonomous Rail Rapid Transit (ART), trenlerdeki sensörler tarafından, önceden belirlenen beyaz noktaları izleyerek yoluna devam edecek. ART aslında, bir metro sistemine sahip olmak için gerekli altyapıya yatırım yapmayı göze alamayan küçük - orta ölçekli şehirler için mükemmel bir seçenek olarak karşımızda duruyor.

Bu otobüs-trenler, 6.5 km'lik yol boyunca 300 kişiyi taşıyabilecek kapasitede olacak. Daha fazla yolcu alımı için geliştirmelere olanak sağlanacak.

Projenin gelecek yıl faaliyete geçmesi amaçlanıyor.