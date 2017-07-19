Çin'den Şimdi de WhatsApp'a Erişim Kısıtlaması Geldi!

Adını yasaklamalarla duymaya alıştığımız Çin'de şimdi de ünlü mesajlaşma platformu WhatsApp'a erişim kısıtlaması geldi.

Yasak denildiğinde ilk akla gelen ülke Çin’de yepyeni bir yasak daha geldi. Bundan sonra Çin’de WhatsApp kullanıcılarının resim, video ve dosya göndermesine izin verilmeyecek.

2009’da Facebook ve 2014’te Instagram’ın ardından bir başka Facebook uygulaması olan WhatsApp’ın da yakında aynı kaderi paylaşması bekleniyor.

Kısa süre önce ülkede onaylanan yeni internet filtreleri kapsamında ortaya çıkan “Büyük Güvenlik Duvarı”nın son kurbanı olan WhatsApp, edinilen bilgilere göre yakın zamanda ülkede tam anlamıyla yasaklanıyor. Geçtiğimiz ay yeni bir siber güvenlik yasası çıkaran Çin, bu yasalarla zaten baskıcı olan rejimi bir kademe daha artırarak halkına yaptığı baskıyı birkaç kademe daha ileriye taşıdı.

Çin WhatsApp’ı da yasaklarsa Facebook’un elinde bulunan tüm uygulamalar Çin’den çekilmiş olacak. Sizce Çin’in uyguladığı bu politika doğru bir hamle mi?