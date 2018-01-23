İşimizde ya da okulumuzda, sokaklarda ya da masa başında çalışırken çoğu insan, verimliliğin nasıl olması gerektiğini düşünmez. Çin’de görev yapan bir grup işçi, yeni bir tren istasyonu ve demir yolunu sadece 9 saat gibi bir sürede inşa ettiler.

Çin, 2.2 milyarlık nüfusu, dev şehirleri ve iş disipliniyle tanınan bir ülke. Metropol kentlerinin son derece kalabalık olması nedeniyle, oralarda yapılan inşaat çalışmalarının süreleri büyük önem arz ediyor. Bir yolun kapanması ya da ulaşımın hesaplanan sürelerden daha çok aksaması halinde büyük kaoslar yaşanabiliyor. Sonuçta hepimiz Çin metrolarında yaşanan izdihamları çocukluğumuzdan beri televizyonlarda, internette görüyoruz.

Ülkenin güneyindeki Fujian eyaletinde bulunan bir fuarda, sadece 9 saatte tren istasyonu ve demir yolu inşa edildi:

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’ndan gelen bilgilere göre, inşaat çalışmaları 19 Ocak gecesi başladı ve 20 Ocak günü erken saatlerde tamamlandı. Yukarıda izlediğiniz o havalı görüntüler, büyük bir organizasyonun işini ne kadar iyi yapabildiğinin kanıtı niteliğinde.

İşçiler, bu istasyonda şehirler arası 3 büyük demir yolunu da bir birbirine bağlıyorlar. Aynı zamanda yeni bir demir yolu olan Nanglong istikametinin de başlangıcını yapıyorlar. Diğer taraftan trafik izleme ekipmanları ve güvenlik önlemleri için gereken sensörler de alana kuruluyor. Yani istasyon, baştan sona kullanıma hazır hale getiriliyor.

Nanglong demir yolunun istasyon sonrasındaki inşaatı hala devam ediyor. Uzun mesafesinden dolayı böyle disiplinli bir iş gücüne rağmen projenin 2018 sonunda tamamlanması bekleniyor. Yolun uzunluğu ise 246 kilometre olacak.

Ülkenin bütün demir yolları organizasyonlarından sorumlu olan Chine Tiesiju Grubu Müdür Yardımcısı Zhan Daosong, işçilerin hızlı olmalarını, 7 farklı grup halinde organize bir şekilde çalışmalarına bağlıyor. Ayrı gruplardaki işçiler, aynı anda farklı görevleri icra ederek genel süreci hızlandırıyorlar.

Yasal çalışma sırından sadece 60 dakika daha uzun bir sürede koca bir tren istasyonu ve demir yolu bağlantısı inşa etmek zor iş doğrusu.