Çin Dev Çiftliklerini Hamam Böceği Üretmek İçin Kullanıyor!

Birçoğumuz hamam böceklerinin resmine dahi bakmaya dayanamazken Çin, devasa çiftliklerini 6 milyar hamam böceği üretmek için kullanıyor. Özellikle tıbbi faydaları olduğuna inanılan bu canlılar, Çin’in ilaç sektöründe oldukça yaygın bir hammadde.

Çin’in yemek kültürünü hepimiz az ya da çok duymuşuzdur. Yedikleri garip canlılar veya pişirme aşamaları hepimizin ağzını açık bırakacak türdendir. Bu bağlamda hamam böceklerini de kızartarak tüketen ülke, bu canlıları ilaç endüstrisinde de oldukça fazla kullanıyor. Hal böyle olunca da, devasa çiftlikler, eczacılık şirketleri için bir hamam böceği üretim tesisi haline geldi.

Ülkenin güneybatısındaki Xichang kenti, hamam böceği üretimi için oldukça elverişli görüldüğünden çeşitli böcek çiftliklerine ev sahipliği yapıyor. Aklınıza eğer minik bir böcek çiftliği geldiyse yanılıyorsunuz. Hamam böcekler için iki futbol sahası büyüklüğünde bir bina ayrılmış durumda. Bu bölgede elverişli ortam sağlayan araştırmacılar, böceklerin su ve yemeklerini de eksik etmiyor.

Aslına bakarsanız ortam, hamam böcekleri için oldukça keyifli. Bu noktada böcekler çiftlik içerisinde rahatça hareket ederek çiftleşebiliyor. Ancak tek önemli nokta, böceklerin hiç gün ışığı görmüyor ve çiftik dışına çıkamıyor oluşu. Ortamın tüm dengelerini sağlayan araştırmacıların ise böceklerden tek bir beklentisi var, o da daha fazla üremeleri.

Üreyen ve erişkinliğe ulaşan hamam böcekleri sonrasında; mide, bağırsak iltihapları, ülser ve solunum sorunları olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılabiliyor. Konu hakkında konuşan Shandong Ziraat Üniversitesi Profesörü Liu Yusheng, hamam böceklerinin ucuz bir ilaç hammaddesi olduklarını ve mucizevi bir şekilde birçok hastalığa iyi geldiklerini ifade etti.

Çin halkı bu üretime genel olarak olumlu yaklaşsa da, elbette karşı görüşte olanlarda mevcut. Bu bağlamda karşıt görüşlü olan kişiler, ufak bir hata veya doğal afet sonrası milyarlarca böceğin çevreyi tehdit edebileceğini düşünüyorlar.