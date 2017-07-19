Ünlü çizgi film karakteri Winnie the Pooh, hiç beklemediği bir yasakla karşı karşıya. Ünlü karakter Çin'in devlet başkanına benzediği için ülkede yasaklandı.

Yasakları ile ünlü Çin, güne yepyeni bir yasakla uyandı. Ülkenin Devlet Başkanı Xi Jinping’in ünlü çizgi film karakteri Winnie the Pooh’a çok benzemesinden dolayı sevimli karakterin bulunduğu “her şey” yasaklandı.

Winnie the Pooh’un GIF’lerini Çin’in anlık ileti uygulaması WeChat’ten kaldıran yetkililer, karakterle alakalı bir şeyler oluşturmak istediğinizde hata mesajı veriyor.

Genel olarak Çin’de insanların Çin’li liderlerle eğlenmesine izin verilmiyor ve bu yüzden ülkede sürekli yeni sansürler geliyor. Bizzat devlet tarafından VPN’lere karşı savaş açılan ülkede sansürlü bir içeriğe erişmek gerçekten çok zor olabiliyor.

Bu sansürler diğer ülkelerde insan hakları sorunlarının konuşulmasını sağlasa da, kendi içerisinde bir dünyası olan Çin’in bu tepkilere aldırış ettiğini pek sanmıyorum.

Peki, sizce Xi Jinping ile Winnie Pooh gerçekten birbirlerine benziyor mu, benziyorsa da alınan karar doğru mu?