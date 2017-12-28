Çin Dolandırıcılığı Önlemek İçin QR-Kod Ödemelerini Durdurdu

Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası, dolandırıcılık ve kara para aklamaları sebebiyle QR-kod ödeme sistemini durdurma kararı aldı.

QR-Kod ödeme sistemi bir süredir, Alibaba'ya ait uygulama ve Tencent'e ait WeChat uygulaması üzerinden Çin'de oldukça popüler. O kadar popüler ki, Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, bir süredir yerel halk, nakit para ve kredi kartından daha fazla bir şekilde kullanılmaya başlandı. Ancak ödeme yönteminin en büyük sorunu, klasik ödeme yöntemlerine göre takibinin oldukça zor olması.

Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalara göre, QR-kod ödeme sistemi bir süredir Çin içerisinde kara para aklamak ve dolandırıcılık gibi sebeplerle kullanılıyor. Özellikle de bu ödeme yöntemini insanlara sağlayan Alibaba ve Tencent'e bir süredir bu konuda başvurular yapılmasına rağmen, durumun önü alınamıyor. Bu sebeple de Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası, QR-Kod aracılığıyla yapılan ödemeleri durdurma kararı aldı.

Özellikle de Çin'deki popüler alışveriş merkezlerinden kaldırılmasıyla uygulanmaya başlayan kararın ne kadar süre boyunca geçerli olacağı bilinmiyor. Ancak yapılan açıklamalara göre, bu ödeme sistemine etkili bir takip etme sistemi entegre edilmediği sürece, Çin sınırlarında yasaklığı süreceğe benziyor. Daha önce ABD'li alışveriş devi Wallmart'da neden bu ödeme sistemine geçmediklerine ilişkin benzer bir açıklama yapmıştı.

Çin'de yaygınlaştığından beri, kullanım kolaylığından ötürü dünyaca sevilen ve yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı belli olmayan QR-Kod ödeme sisteminin de talihi aslında böylece belirlenmiş oldu. Yine de gelecekte daha güvenli bir sisteme kavuştuğunda, yine yaygınlaşabilir. Siz ne düşünüyorsunuz?