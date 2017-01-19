Çin, Saniyede Milyarlarca İşlem Yapabilen Dünyanın İlk Süper Bilgisayarını Yapıyor!

Çin, 2017 bitmeden saniyede milyarlarca işlem yapabilen dünyanın ilk exa ölçekli süper bilgisayar prototipini yapmayı planlıyor.

Geçtiğimiz yıl dünyanın en hızlı süper bilgisayarı olan Sunway TaihuLight’ı tanıtan Çin, hız kesmeden süper bilgisayar konusundaki çalışmalarına devam ediyor. Xinhua haber ajansının yaptığı habere göre, Çin, bu yıl içinde dünyanın ilk exa (metrik sistemde 1018’i ifade eder) ölçekli bilgisayar prototipini yapmayı hedefliyor. Çin’in yapmayı amaçladığı bu bilgisayar saniyede milyarlarca işlem yapabiliyor.

Çin’in Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi’nde mühendis olarak çalışan Zhang Ting’in yaptığı açıklamaya göre, bu bilgisayar prototipi yıl sonundan önce tamamlanacak, fakat bilgisayarın tamamlanmış halinin yapımının birkaç yıl süreceğini belirtti. Bu süper bilgisayarın ve uygulamalarının 2020 yılında tamamlanmasının planlandığını belirten Zhang Ting, “Bu süper bilgisayar, 2010 yılında dünyanın en hızlı süper bilgisayarı olarak kabul edilen, ülkenin ilk petaflop bilgisayarı Tianhe-1’den 200 kat daha güçlü olacak.” dedi.



Çin'in Geçen Yıl Tanıttığı Süper Bilgisayar Sunway TaihuLight

ABD ve Japonya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, exa ölçekli süper bilgisayarlar yapmayı planlıyor. Ancak Xinhua’nın haberde belirttiğine göre, Çin, bunu gerçekleştiren ilk ülke olacak. ABD Enerji Bakanlığı, ilk exa ölçekli süper bilgisayarı 2023 yılında tamamlamayı planlıyor.

Geçtiğimiz haziran ayında yayınlanan “dünyanın en iyi 500 süper bilgisayarı” listesinde Çin’in 167 adet süper bilgisayarı bulunurken ABD’nin 165 adet süper bilgisayarı yer aldı. İlk 10’da ise ABD’nin 5, Çin’in ise 2 süper bilgisayarı bulunuyor.