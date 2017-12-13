Teknoloji devlerinin yer aldığı Silikon Vadisinde bulunan pek çok şirketi kendi ülkesinde engelleyen Çin, bunun sebebini son derece mantıklı bir şekilde açıklıyor: Çünkü gerek yok.

Çin hükumeti, 2009’da Facebook kullanımını yasaklamasından sonra günümüzde bizim kullandığımız pek çok sosyal medya uygulamasına aynı yasağı getirdi. Tek başına Türkiye gibi 10-15 tane ülkenin potansiyel gelirine sahip olan ülke, Mark Zuckerberg’ü bile yıllarca uğraştırdı. Zuckerberg, Çin’i ikna etme çalışmalarına hala devam ediyor. Her sene yıllık geziler düzenleyip Çin için özel Facebook sürümleri çıkarmayı göze alan CEO’nun eşi bile Çin’li.(Çin’le anlaşayım diye değildir elbette) Bunun da etkisi ile Çince öğrenmeye çalışan CEO, tüm bu çabalarına rağmen Facebook ve diğer platformlarını Çin’e getirtemedi.

Bunun arkasında Çin’in uyguladığı sert politika yatıyor. Yabancı bir şirketin teknoloji endüstrisine hakim olmasında hiçbir avantaj görmeyen Çin, yalnızca Facebook değil, Google, Twitter, Netflix gibi teknoloji devlerini de engelledi.

İşte tam da bunun sayesinde Çin’in adını duymasak da pek çok teknoloji şirketi var ve bu şirketler son derece büyük adımlar atabiliyorlar. Bunlar arasında en önemli örneğin Tencent olduğunu söyleyebilirim. Tencent, kısa süre önce Facebook’u bile geride bırakarak dünyanın en değerli 5. şirketi olmuştu. Facebook bu unvanı daha sonrasında geri almış olsa da, Tencent’in ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu net bir biçimde görmüş olduk. Tencent dışında adını duyduğunuz, ancak gücünü duymadığınız WeChat, Alibaba, Baidu, DJI gibi şirketler bulunuyor. Marvel’ın Avengers timine karşı DC’nin Justice League’i gibi olan bu şirketler, Amerika önderliğindeki Silikon Vadisi şirketlerine hiç gerek olmadığını, ülkelerin kendi kendine de yetebileceğini herkese göstermiş oldu. Bu şirketler, kendi yapay zekalarını, drone’larını, otomobillerini, sosyal medyalarını, oyunlarını ve Silikon Vadisi'nde yapılan hemen her şeyi yapabiliyorlar.

Çin’in bu sert politikası, “ülkede her şeyi yasaklıyorlar” gibi gözükse de aslında bu yasaklamalar, Çin’in bugün sanayi devi olmasını sağlıyor. Bu pazara girmek de pek kolay değil. Girmeyi kafasına koyan şirketler de bunun için çok büyük tavizler veriyor. Silikon Vadisi gelecekte büyümeye devam edecektir, ancak bu topluluğun karşısına çıkacak kadar güçlenen yeni bir topluluk Çin’den çıkacak gibi duruyor. Sonuçta ülkemizde bundan 10 yıl önce Çin Malı denilince kalitesiz mal olarak hatırlanan şeyler, Xiaomi, Huawei gibi mobil üreticiler ve diğer üreticilerin kaliteli ürün politikası sayesinde değişti.

Peki, sizce Çin’in uyguladığı politika doğru mu? Ülke bu politikalarla büyümeye devam ediyor, ancak bunun sonucunda çok fazla yaptırım uygulanıyor. Kendi halkı için yapılan bu yaptırımlar, yaşam kalitesine etki ediyor mu? Yorumlarınızı bekliyorum.