Cuma günü, Çin'de bir kasabaya düşen roket güçlendirici motor patladı. Patlamayla birlikte alevler metrelerce havaya yükseldi.

Cuma günü yapılan bir lansman sonrasında, Çin'in güneybatısında bulunan, küçük bir kasabaya düşen Çin hükümetine ait birimlerce üretilen roket güçlendiricisi patladı ve alevler yükseldi. Düşen roket güçlendirici, Çin'in Long March 3B roketinde kullanılan dört destekçiden biriydi. Çin'in Guangxi bölgesinde bulunan Xiangdu kasabasında yaşayan insanlar, binaların arkasına tehlikeli bir şekilde düşen roket güçlendiriciyi video çekti ve roket güçlendirici alevler içinde patladı.

Çarpışma sonrasında yerel halk olay yerine doğru koşarak yeni görüntüler elde etmeye çalıştı. Güçlendirinin hiçbir binaya veya canlıya zarar vermediği kaynaklar tarafından söylenen bilgiler arasında bulunuyor. Düşen roket güçlendiricinin içeriğinde, "hidrazin" adı verilen toksik itici güçler ve bunun gibi bir çok yanıcı madde kullanılıyor. Bunlar, insanların soluması veya ciltle teması halinde ortaya kalıcı hasarlar bırakabilecek maddeler olarak biliniyor.

Bu olayların ardından Çin, daha güvenli bir roket projesi başlatmaya doğru ilerliyor. Ülke, daha az toksik itici kullanan Long March, 5, 6 ve 7 roketleri üzerine çalışıyor. Bu araçlardan ikisinin (5 ve 7), Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki Hainan adasındaki Wenchang Uzay Heyeti Fırlatma Sahasından ateşlenmesi planlanıyor. Bu fırlatma sahası, hemen kıyılarda bulunuyor ve roketlerin karadan ziyade suyun üzerine fırlatılmasına imkan tanıyor.

Yaşanan bu olaylar sonrasında anlaşılan o ki, Çin bundan sonraki projelerini daha dikkatli bir şekilde gerçekleştirecek. Umarız bu yaşanan son teknik aksaklık olarak kalır. Şans eseri kimsenin zarar görmediği bu olayın etkisi, oldukça büyük ve kötü sonuçlara yol açabilirdi.