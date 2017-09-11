Çin Fosil Yakıtlı Arabalara Yasak Uygulamayı Planlıyor

Yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışıp doğayı koruyan araçların yaygınlaşması, eski fosil yakıt kullanan araçların sonunu yavaş yavaş getirmeye başladı.

Çin fosil yakıtlı araçların satışına ve imalatına bir son vermeye hazırlanıyor. Ülke, çıkacak yasayı yerel otomobil üreticilerini elektrikli otomobiller geliştirmeye teşvik etmek için kullanmayı hedefliyor. Ülkenin sanayi bakan yardımcısı olan Xin Guobin, fosil yakıt kullanan araçların satış ve üretimini durdurmak için bir zaman çizelgesi hazırlamaya çalıştığını söyledi.

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden birisi olan Çin'de 2016 yılı içerisinde 28 milyondan fazla araç satılmış ve bu rakam 2017'de artmaya devam ediyor. Ayrıca Fransa ve Birleşik Krallık da fosil yakıtlı araç satışlarını 2040 yılına kadar yasaklamayı hedefliyor. Otomobil üreticileri de giderek elektrikli araçlara yöneliyor: Volvo, yalnızca elektrikli veya elektrikli hibrid modelleri üretme isteklerini açıkladı. Jaguar ve Land Rover, 2020 yılına kadar tüm elektrik sistemlerini devreye sokmayı planlarken, Aston Martin 2025 yılına kadar tamamen yenilenebilir teknoloji kullanmayı planladığını açıkladı.

Elektrikli ve yenilenebilir araçlar artık gün geçtikçe sıvı yakıt kullanan araçların yerini almaya başladı. Hükümetlerin de artık sıvı ve fosil yakıtla çalışan araçları trafikte istemediği çok açık. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla ve fosil yakıtla çalışan araçların zaman içerisinde yasaklanmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?