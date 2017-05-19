Çin, Geleceğin Yakıtı 'Yanıcı Buz' Çıkardığını Duyurdu!

Çin, madencilikte 'yanıcı buz' olarak adlandırılan yanıcı maddeyi çıkardığını duyurdu. Gelecekte petrolün yerini alması beklenen 'yanıcı buz', ülkelerin yeni odak noktası oldu.

Çin, Güney Çin Denizi’nin gelecekteki küresel enerji arzının anahtarı olarak gördüğü buz benzeri bir maddeden ilk defa gaz çıkarmayı başardı. Çinli yetkililer, bu başarıyı çok büyük bir gelişme olarak nitelendirdiler. “Yanıcı Buz” olarak adlandırılan metan hidratları, geniş doğal gaz rezervlerine sahipler.

ABD'de ve Japonya’da dahil olmak üzere birçok ülke, bu rezervlerin nasıl çıkarılacağı ve kullanılacağı üzerine çalışmalar yürütüyor. Çünkü bu buzların içinden gazları çıkarmanın inanılmaz derecede zor olduğu söyleniyor.

Yanıcı Buz Nedir?

Dondurulmuş bir su ve gaz karışımına yanıcı buz deniyor. National University of Singapore’daki Kimya ve Biyomoleküler Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Praveen Linga, “Buz kristallerine benziyor, ancak moleküler seviyeye yaklaşırsanız, metal moleküllerinin su molekülleri tarafından tutulduğunu görüyorsunuz” dedi. Temel olarak bu maddeler, çok düşük sıcaklık ve yüksek basınç altında oluşturulur. Okyanus zemininin altındaki çökeltilerde ve karada permafrost altında bulunan bu gazlar, son derece yanıcılardır.

Bu buzların basıncı düşürülerek veya ısısı yükseltilerek, hidratlar suya veya metana ayrılır. Bileşiği yalnızca bir metreküpü, yaklaşık 160 metreküp gaz açığa çıkarıyor, bu da onu son derece yoğun bir yakıt haline getiriyor.

Özellikle kendi enerji kaynağı bulunmayan Japonya, Hindistan, Güney Kore gibi ülkeler bu alanda öncü ülkeler olarak gözüküyor.

Neden Önemlidir?

Metan hidratların, muhtemelen dünyadaki en büyük karbon bazlı yakıt kaynağı olduğu düşünülüyor. Bu da gelecekteki enerji ihtiyacının anahtarı olacağı anlamına geliyor. Büyük devletler, bu gazı daha yeni yeni çıkmaya hazırlanırken, alanında başarılı olup yeni petrol zenginleri olmak istiyorlar.

Çin son sonuçlarını bir atılım olarak açıklıyor. Bay Linga’nın açıklamalarına göre “Japonların araştırmalarından gördüklerimizle karşılaştırıldığında, Çinli bilim insanları daha fazla gaz çıkarmayı başardılar. Bu durum aslında metal hidratlarından gaz çıkarılmasına yönelik önemli bir adım” dedi.

Gelecekte bu tarz zehirli gazlardan kurtulup sağlıklı enerjiye geçmeye hazırlanan Tesla gibi şirketler yer alırken bir taraf, olaya yine tüm kötülüğü ile dünyayı daha ne kadar pisletebiliriz gözüyle bakıyor. Metan gazının bu buzlardan kaçması demek, zaten tepemizde olan küresel ısınma riskini kat be kat ileriye taşıması anlamına geliyor. Metan gazı iklime, karbondioksitin verdiği zarardan çok daha yüzsek zararlar verebilir.