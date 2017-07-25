Çin, 'Hacklenemez' Bir İnternet Ağı Başlatacak!

Çin, kuantum şifreleme yöntemi ile hacklenme ihtimali olmayan bir iletişim ağı oluşturacak. Garip bir şekilde bu açıklamaları çok önceleri de duymuştuk.

Günümüzün en büyük internet sorunu haline gelen hacker problemi, büyük şirketlerin baş belası olmaya başladı. DDOS ataklarının dışında bizzat şifrelere saldıran hackerlar, çok önemli bilgileri çalarak her sene milyarlarca dolar zarar yaratıyor.

Bu durum ciddiyetini korurken, sonunda Çin’den net bir adım geldi. Çin'in internet dünyasında bir dönüm noktası olarak duyurduğu yeni projesiyle kuantum şifreleme dönemi başlıyor.

Batının uzun zamandır yatırım yapmaktan korktuğu bir proje olarak gösterilen kuantum şifreleme yönteminde liderliği üstlenen Çin, askeri, hükümet, finans ve elektrik sektörlerinde yaklaşık 200 kullanıcıya özel bir yer ayırarak, yalnızca onların okuyabildiği kuantum korumalı yeni bir ağ kurdu.

Çin’in kuantum iletişiminde ilerlemesi, ülkenin her geçen gün daha güvensiz bir internetle karşı karşıya olmasına bağlanıyor.

Çin’e göre bu yeni kuantum şifreleme sistemi, yakın zamanda diğer ülkeler tarafından da satın alınacak.

“Unhackable”(Hacklenemez) ismiyle çıkan proje, mesajı okumak için gereken parolayı çok ama çok zor bir kuantum matematiğine dönüştürüyor. Hackerların geçemeyeceği iddia edilen bu şifreleme sisteminin nelerden oluştuğunu hakkında bilgi olmasa da Çin, güvenlik sistemine o kadar çok güveniyor ki sistem hacklense bile, sisteme girmeyi başaran kişinin anında bulunabileceğine inanıyor.

Şifrenin kırılabilmesi için bir süper bilgisayar olması gerektiğini belirten Çin, bu şifreleme sistemini sürekli değiştirdiği için şifrenin kırılması, kırılsa bile uzun süreli olmasına imkansız gözüyle bakılıyor.

Biz de buradan bildiklerimizi söyleyelim. Böyle güvenlik önlemlerini görmek hoş olsa da, hacker’lara bir şeye imkansız demek, bu sistemin çok uzun süre geçmeden hacklenmesi demek olabilir. 2. Dünya Savaşı’nda kesinlikle hacklenemez denen bir aletin daha olduğunu ve bu gafletin Almanya’ya savaşı kaybettirdiğini hatırlatalım.

*2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya’sı tarafından kullanılan Enigma, günümüzde bilgisayarın mucidi olan dahi matematikçi Alan Turing tarafından kırılmış ve Almanya’nın lehine olan savaşı İngiltere’nin lehine çevirmiştir.