Çin Hükümeti Drone'lara Kayıt Zorunluluğu Getiriyor

Artık Çin'de 250 gram ağırlığın üstündeki drone'lar kişilerin üstüne resmi olarak kaydettirilecek.

Geleceğin teknolojilerinde en çok rol oynayan ülkelerden biri olan Çin, özellikle insansız hava araçları ya da diğer bir değişle drone'lar ile ilgili birçok konuya da öncülük ediyor ancak bu sefer Çin'in drone'lar ile ilgili öncülük ettiği konu teknolojinin yanı sıra kanunlarla ilgili.

Özellikle drone'ların kötü niyetli kullanımından şikayetçi olan Çin hükümeti, 1 Haziran 2017'ye kadar tüm drone sahiplerinin drone'larını resmi olarak kendi isimlerine kaydettirmeleri gerektiğini belirtti. Yapılan açıklamaya göre tüm 250 gram ağırlığın üstündeki drone'lar yasal olarak kayıtlara geçmek zorunda olacak. Drone'unu resmi yollarla kaydetmeyen kişiler ise cezalandırılacak.

Bu yöntemle birlikte Çin hükümeti drone'ların takibinin daha kolay olacağını ve drone'ların bulunduğu olumsuz bir olay neticesinde drone sahiplerinin daha kolay tespit edilebileceği düşünülüyor bu nedenle de bu kanunun çok yakında tüm dünyada yaygınlaşabileceği söylenebilir.