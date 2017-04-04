Çin, ‘süper uygulama’ olarak da bilinen Wechat uygulaması üzerinden sosyal medyayı kullanan vatandaşlarının her birini adım adım izliyor.

George Orwell’ın 1984 adlı alegorik politik / bilim kurguvari kitabını okuyanlar, Çin’den gelen bu haberi okuduktan sonra eminim ‘bu bana bir şeyi hatırlatıyor’ diyeceklerdir. Zira kitaptaki baş karakter olan Winston Smith’in başına gelenlerin aynısı, Çin’deki sosyal medya kullanıcılarının başına gelmiş durumda.

Çin’de ‘süper uygulama’ olarak da bilinen Wechat adında bir uygulama var. Kullanıcılar, bu uygulama üzerinden ufak tefek ödemeler yapmak, restoran için yer ayırtmak, doktordan randevu almak gibi işlemleri gerçekleştirebiliyorlar. Kısacası uygulama, Çinlilerin günlük hayatta çözmesi gereken birçok işlemin yerine getirilmesini sağlıyor. Fakat işin arka planında çok farklı işler dönüyor.

Çin’de 1 milyardan fazla kayıtlı, 850 milyondan fazla da aktif kullanıcısı bulunan uygulama, kullanıcılarının bilgilerini Çin hükümeti ile paylaşıyor. Bu da hükümetin uygulamayı kullanan herkesi attıkları adımlara kadar takip ettiği gösteriyor.

Kullanıcılarını izlemekle yetinmeyen uygulama, canlı olarak sansür de uygulayabiliyor. Wechat üzerinden Tiananmen meydanı, Tibet gibi yasaklı kelimeler kullanıldığında bunlar karşı tarafa gösterilmeden direkt olarak sansürleniyor. Söz konusu bu sansürü Kanada merkezli STK Citizen Lab ortaya çıkardı.