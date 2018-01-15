Çin Hükümeti, Ülkedeki Kripto Para Üretimini Yasaklayacak

Çin hükümeti kripto para birimleri pazarına vuracağı darbenin ilk sinyallerini göz korkutarak vermeye başladı.

Düşük maliyetli enerji seçeneklerinden dolayı Kripto madencilik firmalarının ilk tercihi olan Çin, aşırı elektrik tüketimi ve finansal riskle ilgili endişelerden dolayı ülkedeki Kripto madencilik hareketlerini yasaklamayı düşünüyor. Üretiminin büyük bir bölümünün Çin’de yapıldığı Bitcoin madenciliği için toplamda 160 ülkenin enerji tüketiminden daha fazla enerji harcandı. Ülkenin endişelerini bu durum birazda olsa haklı kılıyor.

Çin Hükümeti düzenleyicileri Bloomberg'e verdiği demeçte, asıl amaçlarının büyük enerji tüketimi yaparak para kazanan firmalar olduğunu ve bunun önüne geçmek istediklerini söyledi. Ayrıca yerel halkın küçük çapta olmak şartıyla kripto para ticareti yapılmasına izin verileceklerini de eklediler. Darbe yüzünden zarar görmek istemeyen büyük firmalar ise şimdiden Kanada, Kazakistan ve Venezuela gibi ülkelerde fizibilite çalışmalarına başladı. Farklı alternatifleri değerlendirmek istemeyen üreticiler ise muhtemelen üretimi gizli kapaklı yapacakları yollar arıyorlar.

İlerleyen dönemde Çin’in ülkedeki kripto para üretimine açtığı savaşta nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu. Ayrıca Reuters’ın haberine göre yakın zaman içerisinde Güney Kore de sert önlemler almaya hazırlanıyor. Singapur genel müdürü Parasal Yetkili Ravi Menon yaptığı açıklamada, dijital para birimlerinin ilerleyen dönemde daha önemli teknolojileri baltalayabileceğine değindi. Peki, siz Çin’in dijital para birimi üretimine karşı sergilediği tutumu doğru buluyor musunuz?