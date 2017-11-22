Çin İçin Özel PUBG Yaması Geliyor

Steam’in son birkaç ayda 20 milyondan fazla satan oyunu PUBG, Çin pazarına girmeye hazırlanıyor.

Açlık Oyunlarına benzeyen ve silahlarla son adam veya ekip hayatta kalana kadar devam eden oyun yayınlanmasından bu yana çok ses getirdi. Aylarca perde arkasında yapılan konuşmalar sonucu, Güney Kore’nin PUBG Corp ve Çinli mega şirketi bir yayınlama anlaşması imzaladı. Yapılan anlaşma, Playerunknown Battlegrounds’u resmen Çin oyun pazarına getirmek için gerekli kapıyı açacak ancak öncesinde oyun içerisinde birkaç değişiklik yapılması gerekli.

PUBG Corp’un CEO’su C.H. Kim, ‘’Şirketle yakın işbirliği içinde Çinli kullanıcılara harika bir oyun sumak için elimizden geleni yapacağız.’’ dedi. Tencent tarafından yapılan bir açıklamada, oyun devi bir adım daha ilerleyeceğini ve Battlegrounds'u "sosyalist temel değerler içerisinde, Çin geleneksel kültürü ve ahlak kuralları" ile daha iyi uyum sağlayacak şekilde değiştireceğini belirtti.

Tencent, son birkaç yıldır düzenlenen yüksek profilli yatırımlar ve satın almalar sonucunda dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri haline geldi. Geçen yılın sonlarında, Riot Games'in kalan özkaynağını satın aldı. Ayrıca Activision Blizzard, Epic Games ve Clans Clash da geliştirici Supercell'e yatırım yapıyor. Son zamanlarda, Tencent, geliştirici ve yayıncı Paradox'a bile ciddi bir yatırım yaptı.

Eski tecrübelerimden faydalanacak olursam, oyuna özel bir Çin yaması getirecekler bu yama bizim oynadığımız PUBG’ye yansımayacak ancak Çin’de satılan PUBG ülkenin kültürüne uygun hale getirilecek. Örnek vermek gerekirse World of Warcraft oyununda Undead olarak bilinen bir ırk var ve Blizzard Çin pazarına girebilmek için bu ırkın görünüşünü değiştirmişti. Zombiye benzeyen bu ırkın kemikleri dışarıdan görünüyordu ancak Çin için yapılan yamada kemiklerin üzeri et ile kaplanmıştı.

Bu ekstra çaba yetmezmiş gibi, WoW Asya pazarında Avrupadan daha ucuza satıldı. Yakın zamanda PUBG içinde Çin’e özel bir indirim yapılırsa hiç şaşırmayın. Yine de BlueHole'un oyunu Çin pazarına sokmak için gerçekleştirdiği çabanın da takdire şayan olduğunu belirtelim. Siz ne düşünüyorsunuz?