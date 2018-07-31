Çin İklim Değişikliği Nedeniyle, Zor Zamanlar Yaşıyor

Bildiğiniz üzere iklim değişikliği tüm Dünya için büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Orantısız sıcak ve soğuklarla başa çıkmaya çalışan bizler, şimdi de ölümcül ısılarla boğuşacağız.

Dünyanın neresinde olursanız olun, kürsel ısınma ile yüzleşmeniz oldukça muhtemel. Şimdilerde Çin’i etkisi altına alan sıcaklar, yapılan bir çalışmaya göre ile etrafa ölüm salabilir. Dünyanın en kalabalık yeri olan Çin, bu tür bir etkiye maruz kalırsa, yaşanılanların boyutu daha da büyük etkiler gösterebilir.

Kişilerin bireysel olarak etkilenmelerinin yanı sıra, eğer bir an önce gerekli önlemler alınmaz ise tarım ve hayvancılık gibi yaşamsal alanlar da tükenme seviyesine gelebilir. Özellikle İran Körfezi ve Güney Asya’da ölümcül sıcakların etkisinin hissedileceğini belirten bilim insanları, ölümcül seviyelere ulaşmasa da sıcaklığın dünyanın genelinde etki gösterdiğini ifade ettiler.

Bu etkilerden kurtulmak adına çeşitli önlemler alma yoluna giden araştırmacılar, çareyi sera gazı emisyonlarının azaltılmasında buldular. Çin halkı için risk teşkil eden durum, bu gazın azaltılması, belki de yok edilmesiyle birlikte bir nebze olsun hafifleyecektir. Aynı şekilde aynayı kendimize çevirecek olursak, Türkiye’de son günlerde oldukça sıcak günler yaşıyor. Yağmurların yağması, ısıyı biraz hafifletse de sıcaklık ülke genelinde genellikle yüksek seviyelerde seyrediyor.