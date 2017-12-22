Çin İlk Güneş Enerjili Otoyol Ağını Bitirmek Üzere

Çin, şeffaf betonun altına güneş panelleri yerleştirilen, güneş otoyolu inşasının ilk etabını tamamlamak üzere.

Güneş enerjisi üretmek için kullanılabilen yüzeyler, binaların çatısı ve pencereleri ile sınırlı değildir. Çin şeffaf betonun altına güneş panelleri yerleştirilerek yapılan, güneş otoyolu projelerini hızlandırdı, bir tanesi bitmek üzere iken yenisine başladı. Electrek tarafından bildirilen güneş karayolu, Jinan Şehir Otoyolu üzerinde bulunan 2 km uzunluğunda şeffaf beton, güneş paneli ve izolasyon malzemesi olmak üzere üç katmandan oluşacak.

Çin'in üzerinde çalıştığı ilk güneş yolu bu değil. Bu yılın başlarında, Jinan Expressway güneş yolunu da idare eden Qilu Ulaştırma Geliştirme Grubu, Jinan şehrinde 160 metrelik uzun bir güneş yolunu inşa etti . Otoyolda kar ve buzdan korunmak için ısıtma sistemi ve kablosuz olarak elektrikli araç şarj edebilen donanım bulunuyor. Yeni güneş karayolunun da aynı özelliklere sahip olması bekleniyor.

Güneş yolları kir ve diğer pisliklerle kaplanıp sağlığa zararlı olması konusunda eleştirilse de verimlilikleri ve uygulamaları geliştikçe, herkese ne kadar önemli olduklarını ispatlayacaklar. Elektrikli araçlar popüler hale geldikten sonra araçları sarj etmek için çok daha fazla yola ihtiyaç duyulacak. Peki, sizde ülkemizde böyle gelişmeleri görmek ister misiniz?