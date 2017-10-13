Çin'in 8,5 Tonluk Uzay İstasyonu Dünya'ya Düşüyor!

Çin'in 2011 yılında uzaya gönderdiği ve uzayda bir süpergüç olmakta kullanmayı planladığı Tiangong-1'in kontrolü kaybedildi ve yakın zamanda yer yüzüne çakılacak.

2011 yılında uzaya gönderilen ve adı "Gök Saray-1" anlamına gelen Tiangong-1 uzay istasyonu, Pekin'in kontrolü kaybettiğini açıklamasının ardından düşüşe geçti. Yeryüzüne ulaştığında istasyonun 100 kiloluk bir moloz yığını haline gelmiş olacağını öngören uzmanlar çarpma noktasının henüz neresi olacağıyla ilgili bir bilgiye sahip değiller.

Fırlatılmasından bir yıl sonra, 2012'de, Çin'in ilk kadın astronotu Liu Yang'a da ev sahipliği yapan uzay istasyonu, insanlı ve insansız görevlerde kullanılmaya devam ediliyordu. 2016 yılında kontrolün kaybedildiğini açıklayan Çinli yetkililer, Birleşmiş Milletler'e yaptıkları açıklamada düşüşü yakından takip edeceklerinin sözünü verdi ve çarpma noktasını hesaplayıp gerekli önlemlerin alınmasına imkan tanıyacaklarını belirtti.

Ekim 2017 ile Kasım 2018 arasında bir zamanda yer yüzüne çarpacağı tahmin edilen uzay istasyonu, Guardian gazetesi Michael Slezak'ın haberine göre istikrarlı biçimde yörüngesini kaybediyor ve parçalanıyor. Geçtiğimiz haftalarda atmosferin daha yoğun kısımlarına giriş yapan uzay istasyonunun hızı da gittikçe artıyor. Harvard üniversitesinden astrofizikçi Jonathan McDowell, aracın yörüngesinin Dünya'ya en yakın noktasının 300 KM civarında olduğunu açıkladı. Çin'în düşüşü yakından takip etme sözü vermiş olmasına karşın McDowell'a göre düşüşün nereye gerçekleşeceği en erken 6-7 saat öncesinden hesaplanabilecek. Atmosferin anlık koşullarına bağlı olarak düşeceği yerin bir kıtadan başka bir kıtaya geçmesi de aynı şekilde mümkün.

Benzer durumlarla daha önce de karşılaşan insanoğlunun uzaydaki araçları, Tiangong-1'den çok daha büyük kütlelere sahipti ve şans eseri herhangi bir yaralanmaya sebep olmadı. 1991'de Sovyetler Birliği'nin 20 tonluk Salyut 7 adlı uzay aracı bir başka 20 tonluk uzay aracına takılı biçimde yere çakılmış ve ayrılan parçalar Arjantin'e düşmüştü. Çok daha büyük bir örnek de 1979'da NASA'nın kontrolünü kaybettiği dev 77 tonluk uzay istasyonu Skylab'ın Dünya'ya çarpmasıyla sonlanmıştı. Bu aracın da parçalarının bir kısmı Batı Avustralya'ya düşmüştü.