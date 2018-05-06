Çin Akıllı Telefon Sevkiyatları Düşmeye Devam Ediyor

Çin'den uluslararası pazara gönderilen akıllı telefon sevkiyatlarında çok ciddi bir düşüş var.

Çin'deki sipariş gönderilerinin sayısı 2013'ten bu yana ilk kez 100 millyon ünitenin altına düştü. Yayınlanan bir rapora göre 2018'in ilk çeyreğindeki Çin'den gönderilen telefonların sayısı 90 milyon ünitenin altında.

Burada Amerika'nın etkisi olduğu düşünülürken, araya Çin Yeni Yılı dolayısıyla ülkenin tatile girmesinin de buna sebep olmuş olacağı düşünülüyor. Bunun sonucunda ülkedeki sevkiyat sayısı bir önceki döneme göre %34 düştü. Ocak ayından Mart'a kadar Çin'deki en iyi akıllı telefon üreticileri Xiaomi, Huawei, Oppo, Vivo ve Apple idi. Bu durum, Xiaomi'nin 1000 Çin Yuanı üzerinden (663 TL) Redmi 5 Plus'ı piyasaya sürmesiyle daha iyi bir hale geldi.

Ancak satış konusunda bir numara olan Huawei'nin sevkiyatlarında %40'lık bir azalma yaşanması, Çin piyasasını kökünden etkiledi. Oppo, Vivo, Huawei ile birlikte, üç firma da yeni telefonlar geliştirmedikleri için eski telefonların satışlarını daha çok arttırmaya çalıştılar. Çin için iyi haber şu ki, ülkenin akıllı telefon sevkiyatı yeni cihaz tanıtımları sayesinde ikinci çeyrekte ardı ardına yükselebilir. Bu süreye değin ise sevkiyatların daha da azalması bekleniyor.