Bir otomotiv ekonomisti Business Insider'a yaptığı açıklamaya göre, Çin'in Amerikan malları üzerindeki 'misilleme tarifeleri' gerçekten Tesla için kötü bir haber olabilir.

Mart ayında, Başkan Donald Trump ithal alüminyum ve çelik için Çin'e özel bir tarife uyguladı. Trump ek olarak Çin ürünlerine farklı tarifeler getirmek istediğini duyurdu. Buna karşılık, Çin yaptığı duyuruda, otomobiller de dahil olmak üzere 50 milyar dolarlık Amerikan mallarına misilleme vergisi getireceğini duyurdu.

Cox Otomotiv'deki kıdemli ekonomist Charlie Chesbrough: 'Bu Tesla için kötü bir haber' dedi. Tarifelerin 'kesinlikle satışları yavaşlatacak' olduğunu ekledi.

Tesla, 2017 yılında Çin'de 2 milyar dolarlık bir satış gerçekleştirdi. Çin hissedarların 2017 yılında 11,8 milyar dolarlık gelirinin yaklaşık %17'sini karşıladı. Chesbrough, Çin’in Amerikan otomobillerine %25’lik tarifesi hakkında 'araçta çok büyük bir fiyat ekliyorsunuz' dedi.

Barron'un verilerine dayanarak, Tesla Model S şu anda Çin'de 103.000 dolara mal oluyor. % 25'lik bir artışla, araç fiyatları 128.750 dolar'a sıçrayacak.



Tarifeler, zaten kötü bir 2018 dönemine sahip olan Tesla'nın daha da kötü bir döneme girmesine sebep olacak gibi gözüküyor.

Otomobil üreticisi ayrıca, Model 3 üretim problemlerinin Moody's'in kurumsal notunu düşürmesinden sonra da epey bir baskı altında kaldı.

Tesla piyasa değerleri bu çarşamba günü biraz olsun toparlandı, ancak bu yıl yine diğer yıla göre piyasa değerinden %13'lük bir düşüş yaşadı. Umuyoruz, sevilen şirket Tesla bu ardı arkası kesilmeyen badireleri kısa sürede atlatır.